Лига Европы

Football.ua собрал мнения прессы и фанатов о прошедшей встрече в Лиге Европы.

Шахтер в четвертьфинале Лиги Европы! И, давайте скажем откровенно, путевка в эту стадию турнира досталась дончанам намного проще, чем противостояние в 1/16 с Бенфикой. Вольфсбург, середняк немецкой Бундеслиги, был обыгран как по счету, так и по игре в двухматчевом противостоянии. И если на выезде "горняки" удержали трудную победу со счетом 2:1, то в домашней встрече подопечные Каштру под занавес встречи и вовсе разгромили оппонента.

Когда стадия 1/8 преодолена, а имя будущего соперника Шахтер уже узнает совсем скоро, пришло время узнать, о чем же писала немецкая пресса и болельщики об удачной для дончан и провальной для "волков" игре. Естественно, немцы никак не хвалили свою команду, акцентируя внимание на том, что все время подготовки пошло насмарку.

"После поражения 1:2 в первом матче седьмая команда Бундеслиги очень надеялась на маленькое футбольное чудо в матче против сильных восточноевропейцев. Подвернулась ли удача? Нет, полный провал. Двенадцать дней подготовки и почти 2800 километров пути — все пошло крахом!

У Вольфсбурга был лучший старт против "горняков", но слишком мало было создано опасных моментов. Победитель Кубка УЕФА 2009 года и действующий чемпион Украины (с четырьмя бразильцами в стартовом составе) все лучше и лучше развивал свою игру, все чаще и чаще комбинируя мяч в штрафной", - пишет Bild.

Куда более подробно по прошедшему поединку прошелся Kicker. Издание проанализировано игру команд, отметив очевидное преимущество Шахтера.

"Лишь в первые минуты Вольфсбург не позволил Шахтеру нормально развить свой ранний прессинг. Но минут через десять Донецк адаптировался к игре все лучше и лучше, и снова и снова сочетал скорость и энергию через полузащиту".

"Дальше, Шахтер оставался куда опаснее: В течение десяти минут в первом тайме дончане создали три хороших момента — Мораес попал в штангу, Матвиенко проверил голкипера дальним ударом и еще один шанс был у Мораеса. Шахтер был бы абсолютно заслуженным победителем тайма, но на перерыв команды ушли без голов. Второй тайм начался так же, как закончился первый — атаками украинцев".

"На заключительном этапе Вольфсбургу все еще не хватало двух голов — но команда, казалось, и не сильно стремилась их забить. "Волки" проявили слишком мало давления на соперника. На последних минутах Донецк наконец-то вознаградил себя за яркую и во многом превосходную игру".

Der Spiegel также акцентировал свое внимание на беззубости немецкой команды в поединке против "горняков".

"Вольфсбург могла спасти только удача, но и она не помогла. В первой игре Лиги Европы после перерыва Вольфсбург постарался преодолеть Шахтер, но даже численное преимущество, которое заработали "волки" по ходу матча, было нивелировано за несколько минут. В добавленное время стало совсем все плохо".

"Вольфсбург со своим ударным нападающим Ваутом Вегхорстом слишком редко был опасен у ворот соперника. Вместо этого им даже повезло, что Шахтер не решил все вопросы раньше.. Под влиянием сильного Марлоса украинцы регулярно создавали голевые моменты один за одним. Шансы Матвиенко и Жуниора Мораеса не реализовались благодаря уверенной игре Кастельса. Других положительных сторон нет".

Настроения прессы понятны — немцы отдают должное футболу, который продемонстрировал Шахтер и сетуют на слабую игру своей команды. Теперь же заглянем, как оценили болельщики прошедший матч 1/8 Лиги Европы.

Начнем сразу с самого красноречивого описания прошедшего матча от фаната.

"Ленивая, недисциплинированная, абсолютно деклассированная команда Вольфсбурга завершила сезон.

Браво Шахтеру, он намного лучше".

Lazy, undisciplined, absolutely outclassed #Wolfsburg squad ends their season.



Bravo to #Shakhtar, the far better side. — Parks and Erik (@MyersErik) August 5, 2020

"Вольфсбург играет как команда, которая едва избежала вылета в своей лиге. Шахтер играет как команда, которая стала чемпионом".

Что сказать, по поводу дончан — что правда, то правда.

"Три гола Шахтера на последних минутах, где безобидный Вольфсбург несколько минут уже просто ходил по полю. Эффектный дубль Мораеса, как и игра Маркоса Антонио"

"Украинская команда поработала очень хорошо, их стоит опасаться".

Tres goles del #Shakhtar en los minutos finales, dónde el #Wolfsburg, tremendamente inofensivo, llevaba varios minutos previos sin tensión.



Doblete de Júnior, qué al igual qué Marcos Antonio, ha estado formidable.



Muy bien trabajado el conjunto ucraniano, ojo con ellos.#UEL — Álex (@alexatmf9t) August 5, 2020

Шахтер на 68-й минуте остался в меньшинстве, но не успел тренерский штаб "горняков" выпустить на замену Валерия Бондаря, как через две минуты составы уравнялись. Джон Брукс получил вторую желтую и отправился отдыхать преждевременно.

"Брукс просто настоящий спортсмен. Он хотел, чтобы команды были в равных условиях. Достойно".

Brooks ist ein Sportsmann. Will ein Spiel unter gleichen Bedingungen haben. Ehrenmann#DONWOB — Ickythumb (@Ickthumb) August 5, 2020

"Брукс опять за свои бруксовские делишки!".

Brooks doing Brooks Things #donWOB — Pia Meret 🌻 (@piapa98) August 5, 2020

"89, 90+1, 90+2... Можно было моргнуть и пропустить все голы Шахтера, который обыграл Вольфсбург 5:1 по сумме двух матчей".

⚽️ 89'

⚽️ 90+1'

⚽️ 90+2'



👀 Blink and you'll miss it stuff from Shakhtar Donetsk as they beat Wolfsburg 5-1 on aggregate. #UEL | #ShakhtarWolfsburg pic.twitter.com/Gkbt9GAioG — Sporting Index (@sportingindex) August 5, 2020

А кто-то просто выражал свое разочарование отсутствием зрителей и гимном Лиги Европы:

"Меньше эмоций, чем в гимне Лиги Европы, только в гимне Лиге Европы на пустом стадионе".

Emotionsloser als die Europa League Hymne ist nur die Europa League Hymne in einem leeren Stadion. #DONWOB — WUMMS (@WummsSportshow) August 5, 2020

После второго гола Шахтера даже Вольфсбургу все стало ясно...

И наконец, один из болельщиков подводит итоги игры "волков":