Лига Европы

Football.ua анализирует финальный матч Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед.

Фаворитом финального поединка в Гданьске считался Манчестер Юнайтед, намеревавшийся взять первый трофей при Оле Гуннаре Солскьяере, однако Вильярреал доказал, что его нельзя было называть откровенным "пассажиром" решающего матча.

Банда Унаи Эмери дошла до отчетной битвы во многом благодаря грамотной организации игры, четко выстроенной наставником из Страны Басков. Ничего принципиально нового мы не увидели и на поле PGE Арены – максимально компактные 4-4-2, где ключевую роль в атаке традиционно для этого сезона исполнял Жерар Морено. Испанец успевал практически везде – выполнял смещения на фланг, не гнушался идти в единоборства и стелиться в подкатах, помогал сзади, словом, провел очередную крутую встречу за "желтую субмарину".

Вернемся к схеме. На поединок с МЮ Эмери выделил отдельную роль для Йереми Пино. В прессинге "подводники" играли 4-3-3, где полузащитник поднимался на одну линию с Жераром Морено и Карлосом Баккой. При позиционной обороне Пино ситуативно становился правым фулбеком (третьим ЦЗ в такие моменты становился Хуан Фойт), максимально усложняя жизнь Люку Шоу.





Такая формация Вильярреала с минимумом пространства между линиями создавала Юнайтед определенные проблемы в завершающей фазе атак. Команда Унаи Эмери не стремилась владеть инициативой, обороняясь низким блоком, так что МЮ не испытывал проблем с продвижением мяча в финальную треть. Вот только эффективность в завершении была довольно низкой.

К примеру, 28% своих ударов "красные дьяволы" нанесли из-за пределов штрафной, в то время как у "субмарины" – всего 17%. Бросался в глаза брак игроков в желтых футболках при передачах – отсюда и не впечатляющие 74% точности (у Манчестера – 86%), но манкунианцы не сумели этим воспользоваться. Кроме того, головной болью Вильярреала были также высокое расположение в позиционном нападении, в котором англичане провели большую часть матча, уже упомянутого нами Люка Шоу и Аарона Уан-Биссаки, игравшего фактически дополнительным вингером на правом краю.





Во время подобных выдвижений Уан-Биссаки его позицию занимал Скотт Мактоминей, становившийся третьим ЦЗ.





Тем не менее "подводники" с задачей сдерживания обоих флангов успешно справились. Первый тайм был равным, можно даже сказать, что испанский клуб смотрелся чуточку поинтереснее. Номинальные хозяева не позволяли манкунианцам особо разгуляться, а сами сумели выйти вперед. Левантийцы являются лучшей командой этого розыгрыша Лиги Европы по голам со стандартных положений на пару с леверкузенским Байером (по 7), что блестяще сыграло им на руку и на сей раз. Дани Парехо выполнил навес со штрафного на уже отмеченного нами Жерара Морено, а тот попросту не имел права ошибиться.

Во второй половине встречи инициатива перешла уже к МЮ. "Дьяволы", под чутким взором сэра Алекса Фергюсона на трибунах, нанесли в три раза больше выстрелов по воротам Херонимо Рули, однако полноценным моментом назвать можно было лишь ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани. Преимущество Юнайтед не смогло вылиться в счет на табло, во многом по причине посредственной игры команды в завершающей фазе атак. Как минимум дважды Вильярреалу откровенно повезло, когда Скотт Мактоминей не смог нанести удар с лету после подачи с фланга, а Маркус Рашфорд каким-то чудом не сумел в касание переправить игровой снаряд в сетку. Да, там был офсайд в начальной фазе атаки, но момент весьма показательный. Когда соперник раз за разом позволяет тебе выигрывать подбор, то этим необходимо пользоваться.

Плотность игроков Вильярреала в своей штрафной при обороне

Вот этой самой малости английскому гранду и не хватало, впрочем, как и его сопернику, также имевшему череду полумоментов. Особенно в дополнительное время, которое превратилось в доигровку до серии пенальти с повышенной ответственностью.

Даже выход свежих Дэниела Джеймса и Фреда не смог придать необходимый импульс "дьяволам" в овертаймах, а вот Вильярреал сумел аккумулировать внутренние ресурсы, совершив ряд дерзких выпадов в сторону Давида де Хеа. Помог выход Пако Алькасера, запоровшего как минимум один перспективный момент, и Франсиса Коклена. "Субмарина" неожиданно даже включила высокий прессинг, накрывая соперника при билд-апе.

На 115 минуте мяч еще и угодил в руку Фреда, за что Клеман Тюрпен вполне мог назначать одиннадцатиметровый. Весьма спорный эпизод, так как рука бразильца помешала сфере на пути в створ, но было бы не совсем справедливо завершить такую игру подобным образом.

Серия пенальти стала настоящим украшением финала. Обе команды нанесли 22 удара с "точки", что стало новым рекордом решающих матчей второго по значимости еврокубка, исполняя их как по учебнику! Во многом бьющим помогал и тот факт, что Де Хеа и Рули больше гадали, чем играли по мячу. Однако когда дело дошло до самих голкиперов, то более крепкие нервы оказались как раз у аргентинского протеже Давида.

Невероятно, но Унаи Эмери победил в Лиге Европы уже в четвертый раз в своей тренерской карьере! Кроме того, это уже очередной по счету финал второго евротурнира с участием коллективов, возглавляемых этим специалистом, в свое время ехидно названного "тренеришкой" Артемом Дзюбой. Нет, слушайте, лукавый баск точно продал душу дьяволу, попросту монополизировав это соревнование, правда, взамен пожертвовав тренерской карьерой за рубежом.

Роман Котляр, Football.ua