Ліга Європи

Чотири роки продовжується серія киян.

В рамках 3-го туру загального етапу Ліги Європи київське Динамо мінімально поступилося римській Ромі (0:1).

Таким чином, "біло-сині" продовжили серію без перемог у груповому етапі єврокубків до 15 матчів.

Востаннє Динамо обігравало угорській Ференцварош (1:0) у групі Лізі чемпіонів в 2020 році. Після цього кияни одного разу зіграли внічию та 5 разів програли в Лізі чемпіонів-2021/22 і з аналогічним результатом завершили сезон-2022/23 у Лізі Європи.

Нагадаємо, що Динамо програло всі три матчі в основному турнірі Ліги Європи сезону-2024/25 — Лаціо (0:3) Гоффенгайму (0:2) та Ромі (0:1).