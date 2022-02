Нападающий Порту Тони Мартинес стал лучшим игроком недели в рамках второго по значимости еврокубкового турнира — Лиги Европы.

24-летний испанский футболист отметился дублем в поединке против Лацио, принеся своей команде волевую победу.

Two-goal hero Toni Martínez wins Player of the Week! 🥇👏



🤔 Agree with the order? @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/F8QmqEytRK