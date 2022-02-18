Лига Европы

Нападающий Порту удостоился почетной награды.

Нападающий Порту Тони Мартинес стал лучшим игроком недели в рамках второго по значимости еврокубкового турнира — Лиги Европы.

24-летний испанский футболист отметился дублем в поединке против Лацио, принеся своей команде волевую победу.

Отметим, что на втором месте расположился Берат Джимсити из Аталанты, на третьем — Альфредо Морелос из Рейнджерс, а четвертым стал Гвидо Родригес из Бетиса.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Порту и Лацио.