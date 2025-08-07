Ліга Європи

Турецькі "орли" теж перед матчами з Шахтарем казали подібне, але...

Півзахисник грецького Панатінаїкоса Педро Чірівелья висловився напередодні першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Цитує іспанця gazzetta.gr.

"Дуже важливо не забувати про те, що сталося в матчах з Рейнджерс, пам'ятати про це і використовувати проти Шахтаря. Якщо у нас буде такий самий менталітет, така сама гра та сила, і ми додамо те, чого нам не вистачало в матчах з Рейнджерс, а саме голів, то, впевнений, нас буде дуже складно перемогти. Ми показали, що були кращими за Рейнджерс, але, на жаль, нам не вистачило найголовнішого у футболі: ефективності.

Це, безумовно, будуть два дуже складні матчі, вдома і на виїзді. Але у нас є клас. Впевнений, вони теж вважають, що грати проти Панатінаїкоса буде непросто. Як я вже сказав, нам потрібен сильний менталітет. Ми знаємо, що в якийсь момент матчу нам буде важко, можливо, будемо страждати, але ми повинні залишатися сильними психологічно і вірити, що зможемо це зробити, тому що у нас є клас.

Для мене найважливішим у цих двох іграх буде наша психологічна стійкість і психологічна готовність. Ми повинні бути готові до двох складних матчів.

Завжди є куди рости в усіх аспектах. Але для мене головним нашим недолікам у попередніх матчах була недостатня ефективність біля воріт суперника. Коли граєш в єврокубках, потрібно бути цинічним. Ми бачили це на прикладі Рейнджерс: у нас було 12 відмінних моментів у двох матчах. У Лізі чемпіонів це практично неможливо. Так що так, нам не вистачало голів.

В іншому, у нас були хороші моменти, були періоди, коли Рейнджерс грали краще, але ці матчі оцінюються по деталях. І, як ми бачили в останній грі на "ОАКА", відразу після нашого першого голу у нас почалася нова фаза. Можливо, все могло бути інакше. Але такий футбол. Тому найголовніше — відчувати себе конкурентоспроможним, а голи прийдуть", — заявив Чірівелья.

