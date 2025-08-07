Ліга Європи

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 7 серпня, розпочавшись о 21:00.

Український Шахтар у рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 гостюватиме в грецького Панатінаїкоса (перший матч).

ЧЕТВЕР, 7 СЕРПНЯ, 21:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС, АФІНИ (ГРЕЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРІК ЛАМБРЕГТС (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Фінішувавши другим у чемпіонаті Греції-2024/25, Панатінаїкос здобув право представити країну в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тим не менш, у найбільш статусному єврокубку "зелені" не затрималися. Після виїзної поразки від Рейнджерс (0:2) у першому протистоянні, у матчі-відповіді колектив Руя Віторії уникнув другої поспіль невдачі, але все одно залишив турнір, зігравши внічию (1:1).

У ході минулої єврокубкової кампанії Панатінаїкос досягнув 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій. Афінський клуб посів 13-ту сходинку турнірної таблиці основного етапу (десять очок), у наступному раунді турніру не без проблем упоравшись із Вікінгуром Рейк'явік (загальний рахунок — 3:2). Сезон "зелених" на міжнародній арені завершився напруженою дуеллю з Фіорентиною (4:5).

Зірка Греції, але згасла; із трилисником, але не ірландським: представляємо Панатінаїкос

Шахтар у свою чергу поточну єврокубкову кампанію розпочав більш удало. Після очікуваного успіху в боротьбі з Ільвесом у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи (загальний рахунок — 6:0), "помаранчево-чорним" протистояв Бешикташ. Перший солідний виклик виявився для команди Арди Турана й першим солідним досягненням у вигляді звитяги 6:2 за сумою двох матчів.

Незважаючи на перемогу (1:0), виїзний поєдинок із дебютантом найвищого дивізіону чемпіонату України Епіцентром у Тернополі видався дуже складним, що визнав і сам керманич Шахтаря. Сьогодні ввечері "помаранчево-чорні" сподіватимуться принаймні не погіршити статистику протистоянь із грецькими клубами, яка нині складається зі звитяги над ПАОКом і двох нічиїх з Олімпіакосом.

Зазначимо, що переможець пари в плей-оф відбору ЛЄ зустрінеться з турецьким Самсунспором, тоді як той, хто зазнає невдачі, у Лізі конференцій протистоятиме швейцарському Серветту або нідерландському Утрехту.

За версією betking, сьогодні більші шанси на успіх мають підопічні Руя Віторії. Так, на перемогу Панатінаїкоса можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 2.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір'якопулос — Бакасетас, Чірівелья, Максимович — Пельїстрі, Свідерські, Джуричич

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — М. Гомес — Аліссон, Бондаренко, Судаков, Егіналду — К. Еліас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

