Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 24 вересня 2025 року.

Севільський Бетіс у матчі першого туру Ліги Європи на своєму полі врятувався від поразки англійському Ноттінгем Форест (2:2).

Команда Мануеля Пеллегріні активно почала гру й забила відносно швидкий м’яч.

Однак уже за вісім хвилин після того "зелено-білі" не те, що переваги не мали, а й узагалі почали поступатись через камбек суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бетіс — Ноттінгем Форест 2:2 у першому турі Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Бетіс — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Бакамбу, 15, Антоні, 85 — Жезус, 18, 23

Бетіс: Лопес — Ортіс, Натан, Гомес, Фірпо (Р. Родрігес, 46) — Альтіміра (Рока, 46), Ло Чельсо (Форнальс, 76), Амрабат — Антоні, Бакамбу (Кучо, 72), Еззалзулі (Рікельме, 46).

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович (Болі, 90+3), Морато, Зінченко — Сангаре (Єйтс, 82) — Гіббс-Вайт, Дуглас Луїс (Баква, 46), Андерсон, Гадсон-Одої (Ндоє, 64) — Жезус (Калімуендо, 64).

Попередження: Натан, Р. Родрігес, Кучо — Гіббс-Вайт, Жезус