Результат центрального матчу Ліги Європи.
Довбик, getty images
02 жовтня 2025, 22:07
Рома програла Ліллю вдома. Єдиний гол в матчі на рахунку Гаральдссона на початку зустрічі.
Форвард збірної України Артем Довбик з’явився на полі на 78-й хвилині і вже за чотири хвилини отримав шанс зрівняти рахунок, пробиваючи пенальті.
Удар українця парирував голкіпер Лілля Берке Озер. Арбітр наказав перебити 11-метровий, адже захисник гостей Роман Перро завчасно вбіг у карний майданчик римлян, але Довбик вдруге не зміг переграти суперника. Голкіпер Лілля зрушив з лінії воріт і пенальті треба було перебити.
На третю спробу пробивати з 11 метрів взявся Матео Суле, однак і він не зумів влучити у ворота. Таким чином Рома втратила відразу три можливості зрівняти рахунок і зазнала поразки у рідних стінах.
Рома — Лілль 0:1
Гол: Гаральдссон 6
Нереалізований пенальті: Суле 84 (воротар)
"Рома": Свілар, Челік, Ермосо (Манчіні 55), Ндіка, Веслі, Крістанте (М. Коне 69), Ель-Айнауї, Цімікас (Ренш 46), Суле, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 56), Е. Фергюсон (Довбик 78)
"Лілль": Озер, Менье, Мбемба, Манді, Вердонк (Перро 69), Бенталеб (Андре 63), Буадді, Коррейя, Харальдссон (Фернандес-Пардо 63), Сахрауї (Мукау 68), Жиру (Ігамане 62)
Попередження: Вердонк 9, Буадді 61, Манді 81, Озер 90+2
Головний арбітр: Ерік Ламбрехтс (Бельгія)