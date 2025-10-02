Ліга Європи

Результат центрального матчу Ліги Європи.

Рома програла Ліллю вдома. Єдиний гол в матчі на рахунку Гаральдссона на початку зустрічі.

Форвард збірної України Артем Довбик з’явився на полі на 78-й хвилині і вже за чотири хвилини отримав шанс зрівняти рахунок, пробиваючи пенальті.

Удар українця парирував голкіпер Лілля Берке Озер. Арбітр наказав перебити 11-метровий, адже захисник гостей Роман Перро завчасно вбіг у карний майданчик римлян, але Довбик вдруге не зміг переграти суперника. Голкіпер Лілля зрушив з лінії воріт і пенальті треба було перебити.

На третю спробу пробивати з 11 метрів взявся Матео Суле, однак і він не зумів влучити у ворота. Таким чином Рома втратила відразу три можливості зрівняти рахунок і зазнала поразки у рідних стінах.

Рома — Лілль 0:1

Гол: Гаральдссон 6

Нереалізований пенальті: Суле 84 (воротар)

"Рома": Свілар, Челік, Ермосо (Манчіні 55), Ндіка, Веслі, Крістанте (М. Коне 69), Ель-Айнауї, Цімікас (Ренш 46), Суле, Лоренцо Пеллегріні (Ель-Шаараві 56), Е. Фергюсон (Довбик 78)

"Лілль": Озер, Менье, Мбемба, Манді, Вердонк (Перро 69), Бенталеб (Андре 63), Буадді, Коррейя, Харальдссон (Фернандес-Пардо 63), Сахрауї (Мукау 68), Жиру (Ігамане 62)

Попередження: Вердонк 9, Буадді 61, Манді 81, Озер 90+2

Головний арбітр: Ерік Ламбрехтс (Бельгія)