Ліга конференцій

Відбулася низка матчів стартового туру Ліги конференцій.

Сьогодні, 2 жовтня, відбуваються матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій.

У першому матчі Зрінські на своєму полі розгромив Лінкольн із рахунком 5:0. Авторами голів зі складу переможців стали Більбія, Дуймович, Яковлевич, Дамашкан та Мікич.

Зрінські — Лінкольн 5:0

Голи: Більбія, 12, Дуймович, 22, Яковлєвич, 40, Дамашкан, 69, Мікич, 85.

У другій зустрічі КуПС поділив очки з Дрітою. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Пажишека на 75 хвилині у складі господарів поля, гості відповіли точним ударом Дабікая на 80 хвилині.

КуПС — Дріта 1:1

Голи: Пажишек, 74 — Дабікая, 80.

У третьому поєдинку Лех на своєму полі обіграв Рапід із рахунком 4:1. За польську команду голами відзначилися Пальма, Ісхак, Ісмаїл та Бенгтссон, а у гостей єдиний м'яч забив Радулович. При цьому на 34 хвилині Ісхак не реалізував пенальті.

Лех — Рапід 4:1

Голи: Пальма, 13, Ісхак, 21, Ісмаїл, 45+2, Бенгтссон, 77 — Радулович, 64.

У ще одному матчі Лозанна на своєму полі обіграла Брейдаблік із рахунком 3:0. Перемогу швейцарській команді принесли голи у виконанні Лекоєрі, Бейра та Діакіті.

Лозанна — Брейдаблік 3:0

Голи: Лекоєрі, 7, Бейр, 11, Діакіте, 33.

У наступній грі Ноа мінімально обіграв Рієку з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Мулахусейновича на шостій хвилині. При цьому гості з 30 хвилини грали у меншості після вилучення Янковича.

Ноа — Рієка 1:0

Гол: Мулахусейнович, 6.

Майнц у гостях здобув перемогу над Омонією з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Амірі, який на 75 хвилині реалізував пенальті.

Омонія — Майнц 0:1

Гол: Амірі, 75 (пен).

Райо Вальєкано на своєму полі обіграв Шкендію з рахунком 2:0. Авторами голів у складі іспанської команди стали Лопес та Перес.

Райо Вальєкано — Шкендія 2:0

Голи: Лопес, 28, Перес, 32.

Насамкінець Ягеллонія мінімально обіграла Хамрун з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Імаса, після якого гості залишилися у меншості на 63 хвилині через вилучення Мбонга.

Ягеллонія — Хамрун 1:0

Гол: Імас, 57.