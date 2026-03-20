Капітан римлян прокоментував поразку в додатковий час італійського дербі в Лізі Європи, назвав головну причину невдачі та закликав команду зібратися перед наступною грою.

Драматичним вильотом завершився шлях римської Роми у цьогорічному розіграші Ліги Європи. У матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру джаллороссіна власному полі поступилися Болоньї за підсумками напруженого екстратайму. Після нічиєї 1:1 у першому поєдинку, основний час на Олімпіко завершився надрезультативно — 3:3.

Проте на 111-й хвилині додаткового часу гравець Болоньї Ніколо Камб'ягі, який вийшов на заміну, забив вирішальний м'яч. Цей гол вивів його команду до чвертьфіналу, де на неї вже чекає англійська Астон Вілла Унаї Емері.

Капітан Роми Браян Крістанте після фінального свистка в інтерв'ю Sky Sport не приховував свого розчарування результатом Футболіст зазначив, що команда доклала максимум зусиль, але власні помилки в обороні перекреслили всі старання в атаці.

"Ми не повинні були пропускати всі ці голи. Команда виконала блискучу роботу, щоб відігратися і повернутися в гру. Нам залишається звинувачувати лише самих себе. Ми дуже розчаровані вильотом, адже нам здавалося, що ми підійшли до цього матчу з правильним настроєм", — зізнався Крістанте.

Окремо півзахисник зупинився на питанні втоми. За його словами, хоч графік і виснажливий, команда не має права використовувати це як виправдання у вирішальний відрізок футбольного року.

"Можливо, в наших ногах зараз більше втоми, але на цій стадії сезону такого не повинно бути. Тепер нам потрібно просто закатати рукави і працювати далі, тому що вже в неділю на нас чекає ще один надзвичайно важливий матч", — підсумував гравець римлян.

Наступний матч підопічні Гасперіні проведуть вдома проти Лечче. Матч запланований на 22 березня, стартовий свисток о 19:00