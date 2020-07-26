Украина

70 лет назад "горняки" обыграли киевскую команду, отправив ей шесть безответных мячей.

Шахтер 26 июля 1950 года добыл самую крупную победу над киевским Динамо в истории. Судья зафиксировал счет 6:0 в пользу "горняков".

Динамо не обыгрывало Шахтер со столь большой разницей. Однако киевлянам принадлежит самая результативная победа в противостояниях – 6:2. Она была добыта 25 мая 1952 года.

В нынешнем сезоне Шахтер стал чемпионом, опередив Динамо на рекордные 23 очка. Киевляне пришли к финишу вторыми и после этого сменили тренера, заменив Алексея Михайличенко на Мирчу Луческу.