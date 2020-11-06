Украина

УПЛ уйдет на зимнюю паузу в середине декабря

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей оставшихся до конца 2020-го года туров.

Екатерина Монзуль на матче Карпаты — Олимпик, фото УПЛ