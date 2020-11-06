Дирекция Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей оставшихся до конца 2020-го года туров.
Екатерина Монзуль на матче Карпаты — Олимпик, фото УПЛ
06 ноября 2020, 18:20
После возвращения к матчам национального первенства после ноябрьской паузы на матчи сборных, зрителей ожидает противостояние действующего чемпиона страны, донецкого Шахтера, и Александрии, а также сражения полтавской Ворсклы с еврокубковыми бойцами этого сезона.
В целом, календарь 10-13-го туров выглядит следующим образом:
10-й тур
20 ноября (пятница)
Рух — Мариуполь 19:00
21 ноября (суббота)
Ингулец — Динамо 14:00
Шахтер — Александрия 17:00
Олимпик — Заря 19:30
22 ноября (воскресенье)
Минай — Днепр-1 14:00
Десна — Львов 17:00
Ворскла — Колос 19:30
11-й тур
27 ноября (пятница)
Львов — Мариуполь 19:00
28 ноября (суббота)
Александрия — Рух 14:00
Динамо — Ворскла 17:00
Днепр-1 — Шахтер 19:30
29 ноября (воскресенье)
Минай — Заря 14:00
Колос — Десна 17:00
Ингулец — Олимпик 19:30
12-й тур
5 декабря (суббота)
Львов — Ингулец 14:00
Шахтер — Минай 17:00
Мариуполь — Динамо 19:30
6 декабря (воскресенье)
Олимпик — Рух 14:00
Десна — Ворскла 17:00
Заря — Днепр-1 17:00
Колос — Александрия 19:30
13-й тур
11 декабря (пятница)
Олимпик — Львов 19:00
12 декабря (суббота)
Ворскла — Минай 14:00
Динамо — Колос 17:00
Рух — Днепр-1 19:30
13 декабря (воскресенье)
Ингулец — Шахтер 14:00
Десна — Мариуполь 17:00
Александрия — Заря 19:30