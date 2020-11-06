После возвращения к матчам национального первенства после ноябрьской паузы на матчи сборных, зрителей ожидает противостояние действующего чемпиона страны, донецкого Шахтера, и Александрии, а также сражения полтавской Ворсклы с еврокубковыми бойцами этого сезона.

В целом, календарь 10-13-го туров выглядит следующим образом:

10-й тур

20 ноября (пятница)

Рух — Мариуполь 19:00

21 ноября (суббота)

Ингулец — Динамо 14:00
Шахтер — Александрия 17:00
Олимпик — Заря 19:30

22 ноября (воскресенье)

Минай — Днепр-1 14:00
Десна — Львов 17:00
Ворскла — Колос 19:30

11-й тур

27 ноября (пятница)

Львов — Мариуполь 19:00

28 ноября (суббота)

Александрия — Рух 14:00
Динамо — Ворскла 17:00
Днепр-1 — Шахтер 19:30

29 ноября (воскресенье)

Минай — Заря 14:00
Колос — Десна 17:00
Ингулец — Олимпик 19:30

12-й тур

5 декабря (суббота)

Львов — Ингулец 14:00
Шахтер — Минай 17:00
Мариуполь — Динамо 19:30

6 декабря (воскресенье)

Олимпик — Рух 14:00
Десна — Ворскла 17:00
Заря — Днепр-1 17:00
Колос — Александрия 19:30

13-й тур

11 декабря (пятница)

Олимпик — Львов 19:00

12 декабря (суббота)

Ворскла — Минай 14:00
Динамо — Колос 17:00
Рух — Днепр-1 19:30

13 декабря (воскресенье)

Ингулец — Шахтер 14:00
Десна — Мариуполь 17:00
Александрия — Заря 19:30