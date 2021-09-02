Украина

На этом этапе турнира в бой вступают клубы УПЛ, не участвующие в еврокубках.

Жеребьевка четвертого этапа — 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22 пройдет в Киеве в Доме футбола в пятницу, 3 сентября, в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

За ходом процедуры жеребьевки можно будет следить в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

В четвертом раунде турнира выступят 11 победителей третьего этапа, а также 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков). Базовый день матчей намечен на 22 сентября.

Участники 1/16 финала Кубка Украины

УПЛ: Десна, Днепр-1, Львов, Александрия, Рух, Мариуполь, Ингулец, Минай, Верес, Черноморец, Металлист 1925.

Первая лига: Металлист, Оболонь, Волынь, Прикарпатье, Альянс, ВПК-Агро, Горняк-Спорт.

Вторая лига: Николаев, ЛНЗ, Эпицентр, Таврия.

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