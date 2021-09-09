Украина

Команды на двоих забили двенадцать голов.

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит с 9 по 12 сентября в португальском городке Фигейра-да-Фош.

Украинская команда в первом туре встречалась с хозяином турнира, Португалией, и потерпела поражение со счетом 5:7.

Украина — Португалия 5:7

Голы: Войтенко, 16, 35, Щерица, 20, Корнийчук, 20, Пашко, 23 — Ж. Сантуш, 1, 16, 36, Л. Сантуш, 15, 22, 24, 27

Напомним, что оставшееся расписание группового этапа для сборной Украины по пляжному футболу выглядит следующим образом:

10 сентября, 15:15. Италия — Украина

11 сентября, 15:15. Швейцария — Украина