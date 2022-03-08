CIES проаналізувала статистику фолів у 38 чемпіонатах.
fcdynamo.kiev.ua
08 марта 2022, 18:55
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму офіційному сайті опублікував рейтинг чемпіонатів щодо кількості порушень правил у матчах.
Фахівці взяли до уваги 38 чемпіонатів і серед них українська Прем'єр-ліга посідає дев'яте місце – у середньому за матч у чемпіонаті України фіксується 28,4 фолів.
Лідирує у цьому списку сербська Суперліга – 30,7 фолів за одну гру, а за нею йдуть італійська Серія Б (30,5) та португальська ліга (30,1), в якій виступає українець Роман Яремчук.
Найчистішою лігою є нідерландська Ередівізі – 20,3 фолів за матч.
Також зазначається, що на один фол в УПЛ йде 29,1 секунди ігрового часу — це сьомий показник. Лідирує у цьому списку чемпіонат Білорусі – 25,3 секунди.
В середньому виходить, що в УПЛ на фоли йде 13,45 хвилини ігрового часу.