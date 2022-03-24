Украина

Раніше Прем'єр-міністр Велико' Британії пропонував провести один із наступних чемпіонатів Європи з футболу в нашій країні.

Національна збірна України має зустрітися із Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу, у який відбудеться у Катері восени 2022 року.

Втім, через повномасштабне вторгнення російських оккупантів і терористів на територію нашої країни, цей поєдинок довелося перенести, тоді як уже неодноразово в медійному просторі з'являється ідея надати підопічним Олександра Петракова пряму путівку на катарський мундіаль, не граючи "стики".

За такий варіант розвитку подій виступив Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Мені здається це гарною ідеєю, але це не моя сфера. Мушу визнати, що я не дуже обізнаний у цій темі. Я не розумію, чому б і ні. Це моя точка зору".

"Дозвольте сказати це так: враховуючи те, що пережила Україна, враховуючи ті обмеження, які довелося пережити українським футболістам, я впевнений, що до них слід висловити всі можливі симпатії та розуміння", — заявив Борис Джонсон.

Варто зазначити, що цілком точну думку щодо цього висловив один із лідерів збірної України Андрій Ярмоленко, який виступає за лондонський Вест Гем. Український нападник виступив за те, щоб наша команда проходила на чемпіонат світу за спортивним принципом, а не за рахунок "подарунків".