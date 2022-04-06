Украина

Грузинський нападник відмовився від оренди в Чорноморці.

У першій половині поточного сезону української Прем’єр-ліги видатну роль в одеському Чорноморці відігравав грузинський нападник Георгій Цітаішвілі, який виступав у складі "моряків" на правах оренди з київського Динамо.

Однак, початок чергового витку агресії проти України змусив талановитого 21-річного виконавця достроково завершити як угоду з одеськім клубом, так і оформити тимчасовий перехід із стану "біло-синіх".

Пунктом призначення грузинського футболіста стала краківська Вісла, яка оголосила про підписання з гравцем, у якого також є український паспорт, контракту до кінця сезону.

"Біла зірка" наразі посідає 16 сходинку з 18 команд польської Екстракляси.

Зауважимо, що в поточному сезоні Цітаішвілі зіграв у 15 матчах, забивши один гол.