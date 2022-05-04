Став відомий склад киян на благодійну гру.
Владислав Ванат, ФК ДИНАМО
04 травня 2022, 19:55
У рамках благодійного товариського матчу київське Динамо зіграє проти швейцарського Безеля.
Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом.
Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Кравченко, Шапаренко, Буяльський, — Ванат, Бєсєдин.
Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепєлєв, Вівчаренко, Андрієвский, Гармаш, Вік. Волошин, Боль, Бражко, Антюх.
Базель: Гебхардт – Джига, Касами, Салай, Малес — Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд - Хайдари.
Запасні: Таварес, Джака, Фернандес, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павловіч, Фрей, Пелмард, Бюргер.
Відеотрансляція матчу Базель — Динамо доступна на Football.ua. Поєдинок розпочнеться о 20:00.