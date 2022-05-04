У рамках благодійного товариського матчу київське Динамо зіграє проти швейцарського Безеля.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом.

Динамо: Бущан –  Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак –  Сидорчук, Кравченко, Шапаренко, Буяльський, — Ванат, Бєсєдин.

Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепєлєв, Вівчаренко, Андрієвский, Гармаш,  Вік. Волошин, Боль, Бражко, Антюх.

Базель: Гебхардт – Джига, Касами, Салай, Малес — Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд -  Хайдари.

Запасні: Таварес, Джака, Фернандес, Ніколіч, Каттербах, Еспозіто, Павловіч, Фрей, Пелмард, Бюргер.

Відеотрансляція матчу Базель — Динамо доступна на Football.ua. Поєдинок розпочнеться о 20:00.