Украина

Польський захисник висловився про майбутній матч проти Фенербахче у Лізі чемпіонів.

У рамках другого відбіркового раунду у груповий етап Ліги чемпіонів на київське Динамо чекає протистояння з турецьким Фенербахче.

Захисник "біло-синіх" Томаш Кендзьора поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Щасливий тут перебувати, бо це моя рідна країна. Радий, що ми прийняли багато українців у себе. Знаємо про ту ситуацію, яка зараз в Україні, і наша країна допомагає як може. У Польщі дуже добре прийняли людей, які приїхали з України, і я по-справжньому пишаюся своїм народом та своєю країною за те, що вони роблять.

Щодо нинішнього нашого місця базування, то умови, напевно, навіть кращі, ніж там, де ми тренувалися раніше. У Польщі багато таких місць, як це, є всі умови для тренувань та відновлення.

Думаю, ми вже наближаємося до піку своєї форми. До гри з Фенербахче маємо підготуватися на сто відсотків і показати це на футбольному полі", — цитує слова Кендзьори офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports.