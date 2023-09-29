Україна

Стали відомі суддівські бригади на матч дев'ятого туру УПЛ.

Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч між київським Динамо та Олександрією обслуговуватиме Максим Козиряцький із Запоріжжя. Зустріч між донецьким Шахтарем та полтавською Ворсклою довірили Віктору Копієвському з Кропивницького.

Також додамо, що на всіх матчах туру, окрім зустрічі між Минаєм та Оболонню, працюватиме система ВАР.

9 тур

30 вересня, субота

15:00 Верес — ЛНЗ. Арбітр — Козик Я. В. (Мукачево). Арбітр ВАА — Деревінський О. О. (Хмельницький).

17:00 Шахтар — Ворскла. Арбітр — Копієвський В. В. (Кропивницький). Арбітр ВАА — Солов'ян О. М. (Київська обл.).

19:00 Чорноморець — Зоря. Одеса. Арбітр — Балакін М. О. (Київська обл.). Арбітр ВАА — Шурман Д. Л. (Київська обл.).

1 жовтня, неділя

13:00 Минай — Оболонь. Арбітр — Афанасьєв О. О. (Харків).

15:00 Кривбас — Рух. Арбітр — Бондаренко Д. Є. (Одеса). Арбітр ВАА — Панчишин Д. І. (Харків).

17:00 Колос — Полісся. Арбітр — Монзуль К. В. (Харків). Арбітр ВАА — Коваленко А. А. (Полтава).

19:00 Динамо — Олександрія. Арбітр — Козиряцький М. С. (Запоріжжя). Арбітр ВАА — Романюк А. М. (Івано-Франківськ).

2 жовтня, понеділок

17:00 Дніпро-1 — Металіст 1925. Арбітр — Блавацький Р. А. (Львів). Арбітр ВАА — Пасхал І. Ю. (Херсон).

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки матчів 1/8 фіналу Кубку України.