Україна

Зимовий благодійний Кубок об’єднав між собою політиків, журналістів, зірок шоу-бізнесу та підприємців для спільної мети — допомоги дітям.

Вже за традицією у Києві, 22 грудня, пройшов Зимовий благодійний кубок, головна мета якого – підтримати дітей-переселенців та дітей героїв України у важкий час перед новорічними святами.

Діти-переселенці приїхали на турнір із Луганської та Донецької областей. Також на турнірі були діти загиблих захисників України, представників фанатських рухів Донецька, Луганська та Києва.

Турнір з футзалу пройшов у спорткомплексі Університету імені Михайла Драгоманова. Організаторами виступили інформаційне агентство "Центр новин", Українська асоціація футболу, Благодійний фонд "Загартовані серця" та Збірна журналістів України.

У турнірі взяли участь чотири команди — Легенди українського футболу, збірна Нафтогазу, збірна журналістів та збірна зірок кіно.

Найзірковішим складом була команда легенд, де зібралися такі гравці, як Олександр Алієв, Олександр Кучер, Андрій Воробей, Ігор Жабченко, Святослав Сирота, Євген Хачеріді та Олег Шевченко, а тренером колективу виступив Олексій Михайличенко.

Турнір розпочався з двох півфіналів, після яких був матч за третє місце та фінал. Команди грали по два тайми по 12 хвилин.

У першому півфіналі збірна журналістів обіграла збірну Нафтогазу з рахунком 4:2. У першому таймі відзначився Ельдар Шульга, а на початку другого Олександр Пузік подвоїв перевагу журналістів. За кілька хвилин Олександр віддав гольову передачу на капітана Андрія Столярчука. Автором четвертого голу у складі журналістів став Леонід Францескевич. Суперник намагався щось протиставити і зрештою зміг забити два м'ячі.

У другому півфіналі легенди українського футболу розгромили збірну зірок кіно із рахунком 5:0. Вже до п'ятої хвилини рахунок був 3:0, а авторами голів стали Алієв, Кучер та Воробей. Потім Алієв та Воробей відзначилися ще раз і оформили по дублю.

У матчі за третє місце збірна Нафтогазу у серії пенальті обіграла збірну зірок кіно. Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. На гол Миколи Бута у складі зірок кіно, команда Нафтогазу відповіла влучним ударом Максима Булави. У серії пенальті збірна Нафтогазу була сильнішою з рахунком 4:2.

У фіналі турніру легенди українського футболу у результативній зустрічі обіграли збірну журналістів із рахунком 8:5. Команда Михайличенко активно розпочала матч і втілила свою ігрову перевагу у два м'ячі, а авторами голів стали Алієв та Воробей. Проте журналісти боролися і невдовзі Шульга оформив дубль, зрівнявши цифри на табло. Потім на другий гол Алієва журналісти відповіли м'ячем Францескевича. Перед перервою команду легенд вперед вивів Воробей, який оформив дубль.

На початку другого тайму Воробей оформив хет-трик, але журналісти мали "секретну зброю" — п'ятий польовий в особі зовсім юного сина Олега Ящука — Кирила. Журналісти до останнього боролися, але все ж таки перемогли досвідченіші футболісти.

Після турніру відбулося нагородження, де свої не лише солодкі подарунки перед Новим роком отримали діти, заради яких, власне, і влаштовувався цей захід.