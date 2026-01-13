Завершилася 1419 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Водночас подання все одно винесуть на голосування Верховної Ради.

🔸 У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника. Після цього він зачинився у вбиральні, де поранив себе ножем у руку та живіт. У його телефоні виявили листування з невідомими людьми, тож слідчі перевіряють можливий вплив російських спецслужб.

🔸 У столиці попрощалися з 56-річним фельдшером Сергієм Смоляком, який загинув 9 січня під час російської атаки на Київ, коли разом із колегами прибув надавати допомогу постраждалим.

🔸 Українські військові завершують зачистку Куп’янська на Харківщині. Наразі під контроль повернули будівлю міської ради — над нею замайорів український прапор.

🔸 В Україні вперше запустили пілотний 5G-зв’язок — це сталося у Львові. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, місто має один із найвищих показників використання 5G-ready смартфонів в Україні.

🔸 Критична інфраструктура в Україні працює безперебійно. Енергетики проводять відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів регіонах. Найскладніша ситуація в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

🔸 Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Законопроєкти направлені на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

🔸 12 січня до Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він уже зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та вшанував пам’ять загиблих українських захисників.

🔸 Ситуація зі світлом у Києві має суттєво покращитися орієнтовно до четверга, 15 січня, повідомила прем'єр-міністерка Свириденко. Наразі в місті діють екстрені та планові відключення.
Україна планує графік зустрічей та подальших перемовин зі США щодо мирного плану, повідомив президент Зеленський.

🔸 Армія рф на початку 2026 вперше атакувала Україну новим дроном "Герань-5": у ГУР заявили, що він схожий на іранський БПЛА Karrar.

Загалом від початку цієї доби відбулося 146 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 84 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмових дій у районі населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів атакував у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 100 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 45 безпілотних літальних апаратів, 12 одиниць автомобільної техніки, десять одиниць спеціальної техніки, чотири квадроцикли, також уразили один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку на даний час триває атака ворога в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Бажаю здоров’я!

Сьогоднішній день. Була зустріч із переговорною групою – по всіх підсумках спілкування з американською командою. Фактично кожен день хлопці на зв’язку, багато зроблено. Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до підписання.

Розраховуємо, що формат Давосу в цьому році буде достатньо результативним саме з точки зору наших відносин із партнерами та нашого відновлення після російських ударів. Зараз треба, щоб урядовці проаналізували оперативно кожен із документів економічних угод, щоб усі інтереси України були враховані повністю. Працюємо і для того, щоб створити дієві механізми фінансування відновлення, справедливі для України. Я дякую всім, хто допомагає нам.

Розуміємо, що американська сторона постійно спілкується з росією, і в тому числі по базовому документу для закінчення війни. Це політичний документ, і ми сформулювали наше бачення – те, що може спрацювати реально.

І хоча дипломатія України, Америки та партнерів протягом кількох місяців була надзвичайно активною, залишається без відповіді головне питання – питання про росію, про те, на що там готові. Поведінка та риторика російська взагалі не свідчать, що вони хочуть закінчити цю війну чи готуються до цього. Кожен це бачить.

І це залежить виключно від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки та Президента Сполучених Штатів, що обере росія: мир чи подальшу війну. Саме тому опції тиску на агресора мають залишатися на столі – всі опції тиску.

Ми бачимо, яким принциповим може бути ставлення до танкерів тіньового флоту – те, що стосується нафти з Венесуели. Якщо є воля, можна зупиняти рух нафти – жодних проблем для світового ринку.

Бачимо також, що існує багато інструментів, щоб заблокувати всіх, хто обходить санкції чи допомагає маргінальним режимам. Все це росія повинна примірювати на себе вже, якщо не піде на мирні рішення. Тим більше, що коло російських спільників звужується.

І те, що відбувається в Ірані зараз – масштабні протести, фактично повстання, – це теж чітка ознака, що росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну, і в інші країни.

Важливо, щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі. І кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям прибрати тих, хто винен, що Іран, на жаль, був такий. Все може стати по-іншому.

Сьогодні була хороша зустріч у мене з міністром закордонних справ Норвегії. Норвегія – один із найбільших наших помічників у захисті. Лідер у програмі PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю, передусім ППО. Норвегія значно допомогла нам із ППО.

Ми знову говорили саме про такі речі: захист неба, наші спільні кроки, наші спільні плани – і з Норвегією, і з іншими партнерами у Європі. Є й новий пакет підтримки від Норвегії – 400 мільйонів на енергетику, на стійкість України. Вісім мільярдів за рік буде допомога Норвегії. Дуже відчутно. Дякуємо!

І продовжив сьогодні кадрові зміни – і в регіонах, і в Службі безпеки України. Будуть іще рішення.

Щойно також говорили з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко: відновлення, роботи в усіх регіонах. Дякую всім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися з Премʼєр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах, 24/7 у найскладніших обставинах.

Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими.

І обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися.

Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну. І допомагайте тим, кому найскладніше і хто потребує підтримки. Разом усе подолаємо.

Слава Україні!

