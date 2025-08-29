Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 29 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кропивницькому Полтава прийматиме луганську Зорю.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН ЗІРКА, КРОПИВНИЦЬКИЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЄВГЕНІЙ ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Друга найкраща команда минулої кампанії Першої ліги суперечливо стартувала серед "еліти". Спочатку Полтава втратила виїзну нічию з Рухом, але потім здобула перші в своїй історії очки в УПЛ, обігравши в Кропивницькому Верес. Матч у Києві проти Кудрівки туром раніше цілком міг здаватися непоганою можливістю для здобуття принаймні ще одного очка, проте "малиново-золоті" залишилися ні з чим.

Минулої суботи Полтава дісталася 1/16 фіналу Кубка України. Аматорський Iron із Запоріжжя хоч і зміг уразити ворота "малиново-золотих", але й сам пропустив аж п'ять голів, вилетівши з турніру. Зоря ж, на відміну від свого сьогоднішнього суперника, успіху в рамках КУ минулого тижня не досягнула. Чорноморець вибив "чорно-білих", завдавши їм поразки з рахунком 1:2.

Для Зорі це була друга поспіль поразка, тож сьогодні вдень луганський колектив спробує реабілітуватися за невдачі. У третьому турі чемпіонату України команда Віктора Скрипника в напруженій результативній дуелі в столиці поступилася Кривбасу. Раніше "чорно-білі" загалом набрали чотири очки в номінально домашніх матчах проти Кудрівки й ЛНЗ.

Багаторічний досвід виступів в УПЛ цілком може стати вирішальним у цій дуелі. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме гості. Так, на перемогу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 2.05, тоді як потенційний успіх Полтави оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Марусич

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Дришлюк, Мічін — Вакула, Будківський, Слесар

ЦІКАВІ ФАКТИ

Полтава внічию в Чемпіонаті ще не грала.

Пропускний гостьовий серіал Зорі в УПЛ триває 9 ігор — 15 голів.

140-й тренерський матч Віктора Скрипника біля керма різних клубів в УПЛ, в тому числі 80-й в Зорі.

Різні українські клуби Віктора Скрипника можуть забити 250-й гол на топ-рівні (ще 2 м'ячі).

Зоря може провести 210-й "сухий" матч в УПЛ, в тому числі 90-й виїзний.

10-й гол в УПЛ можуть забити Євген Опанасенко (Полтава), Петар Мічін (Зоря).

Полтава після трьох турів задіяла 18 гравців, в тому числі 10 дебютантів УПЛ.

Новачок Полтави Олексій Хахльов в минулому сезоні виступав саме за Зорю.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА