Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 29 серпня, розпочавшись о 15:30.
Полтава, facebook.com/SCPoltava
29 серпня 2025, 11:40
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кропивницькому Полтава прийматиме луганську Зорю.
[*] — положення команди в турнірній таблиці
П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН ЗІРКА, КРОПИВНИЦЬКИЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЄВГЕНІЙ ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV
Друга найкраща команда минулої кампанії Першої ліги суперечливо стартувала серед "еліти". Спочатку Полтава втратила виїзну нічию з Рухом, але потім здобула перші в своїй історії очки в УПЛ, обігравши в Кропивницькому Верес. Матч у Києві проти Кудрівки туром раніше цілком міг здаватися непоганою можливістю для здобуття принаймні ще одного очка, проте "малиново-золоті" залишилися ні з чим.
Минулої суботи Полтава дісталася 1/16 фіналу Кубка України. Аматорський Iron із Запоріжжя хоч і зміг уразити ворота "малиново-золотих", але й сам пропустив аж п'ять голів, вилетівши з турніру. Зоря ж, на відміну від свого сьогоднішнього суперника, успіху в рамках КУ минулого тижня не досягнула. Чорноморець вибив "чорно-білих", завдавши їм поразки з рахунком 1:2.
Для Зорі це була друга поспіль поразка, тож сьогодні вдень луганський колектив спробує реабілітуватися за невдачі. У третьому турі чемпіонату України команда Віктора Скрипника в напруженій результативній дуелі в столиці поступилася Кривбасу. Раніше "чорно-білі" загалом набрали чотири очки в номінально домашніх матчах проти Кудрівки й ЛНЗ.
Багаторічний досвід виступів в УПЛ цілком може стати вирішальним у цій дуелі. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є саме гості. Так, на перемогу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 2.05, тоді як потенційний успіх Полтави оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Марусич
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Дришлюк, Мічін — Вакула, Будківський, Слесар
ЦІКАВІ ФАКТИ
Полтава внічию в Чемпіонаті ще не грала.
Пропускний гостьовий серіал Зорі в УПЛ триває 9 ігор — 15 голів.
140-й тренерський матч Віктора Скрипника біля керма різних клубів в УПЛ, в тому числі 80-й в Зорі.
Різні українські клуби Віктора Скрипника можуть забити 250-й гол на топ-рівні (ще 2 м'ячі).
Зоря може провести 210-й "сухий" матч в УПЛ, в тому числі 90-й виїзний.
10-й гол в УПЛ можуть забити Євген Опанасенко (Полтава), Петар Мічін (Зоря).
Полтава після трьох турів задіяла 18 гравців, в тому числі 10 дебютантів УПЛ.
Новачок Полтави Олексій Хахльов в минулому сезоні виступав саме за Зорю.
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
