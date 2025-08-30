Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 30 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 ковалівський Колос зіграє домашній матч проти кам’янець-подільського Епіцентру.

КОЛОС — ЕПІЦЕНТР

СУБОТА, 30 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС РЕЗНІКОВ (КАМ’ЯНСЬКЕ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Кубкові невдахи. Такий висновок стосовно команд Руслана Костишина та Сергія Нагорняка можна було зробити за підсумками минулих вихідних, коли Колос та Епіцентр поїхали грати гостьові матчі стадії 1/32 фіналу на домашні поля суперників, які нижче за класом, у особі київського Локомотиву та Агротеха відповідно, і в підсумку вилетіли з турніру після серій пенальті.

Розвантажили графік? Та наче й не настільки він був складним для обох команд до цього, щоб настільки рано вилітати з Кубка. Колос та й поготів дуже добре розпочав сезон із перемог над Кривбасом (2:1) та Поліссям (1:0), і навіть у грі проти Карпат виглядав сильнішим за суперників до моменту вилучення Арінальдо Ррапая (1:1).

Однак найбільшої втрати за майже два тижні без футболу УПЛ "колоски" понесли не на футбольному полі. Владислав Велетень перебрався до того-таки Полісся, і це дуже серйозний удар по лівому флангу атаки команди Костишина, яка втратила провідного дриблера УПЛ за кілька днів до завершення трансферного вікна й банально не зможе компенсувати цього гравця якимось новачком нашвидкуруч.

Тим часом Епіцентр лише збільшує іноземний континент, переважно — за рахунок гравців з іспанським паспортом, у своєму складі. Але результати до чемпіонів Першої ліги не приходять. Поразка в Кубку від Агротеху стала вже четвертою в новому сезоні, і при цьому лише в половині матчів колективу з Кам’янець-Подільського вдавалось відзначатись голами у воротах суперників.

Хтось справедливо відзначить — так подивиться ж на календар абсолютних новачків УПЛ! І дійсно, отримати Шахтар, Динамо, ЛНЗ та Колос у його нинішній формі було дуже злим жартом долі по відношенню до команди Нагорняка. При цьому новачки підсились, назвімо це так обережно, Владиславом Супрягою в якості орендованого в Динамо футболіста, і тепер планують зайти у осінній цикл протистоянь із більш акцентованим бажанням здобувати очки. Добре, що календар далі важчим точно не буде.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Костишина. Так, на перемогу Колоса можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 8.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Алефіренко, Климчук, Третьяков.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кристін — Кош, Миронюк — Сіфуентес, Є. Демченко, Климець — Супряга.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Колос може програти в 70 матчі або перемогти вдома в 30 грі в рамках чемпіонату.

Епіцентр і досі не здобував очок на рівні УПЛ.

Колос має безпрограшну рекордну серію в чемпіонаті з 10 матчів поспіль: шість перемог, чотири нічиїх.

Руслан Костишин може зіграти внічию в 20 матчі на чолі Колоса, або зазнати 30 поразки в УПЛ.

Епіцентр використав 18 гравців від початку сезону, 11 із них — дебютанти УПЛ.

30 гол в УПЛ можуть забити Юрій Климчук (Колос), Андрій Борячук (Епіцентр), 10 — Микита Бурда (Колос).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

