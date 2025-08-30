Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 30 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 харківський Металіст 1925 зіграє номінально домашній матч проти львівського Руху.

МЕТАЛІСТ 1925 — РУХ

СУБОТА, 30 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Пара команд, про які сміливо можна казати, що кубковий вікенд минув для них цілком успішно. Колектив Младена Бартуловича таки подужав київську Оболонь у Житомирі з другої спроби (2:0), а підопічні Івана Федика мали в суперниках аматорський Корміл, і лише на останніх хвилинах вольовим камбеком забезпечили собі потрібний результат (2:1).

А загалом для "жовто-чорних" кампанія розпочалась із посередніх результатів. Поразки від двох представників столиці, Динамо (1:5) та Оболоні (1:2), прийшли одразу після стартової перемоги над СК Полтава (2:1), тож успіх у кубку команді Федика був надзвичайно потрібним. Там уже почались якісь нездорові рухи довкола тренерського штабу львів’ян, тож перша тренерська відставка сезону може відбутись доволі швидко. Найбільше претензій — саме до стилю гри Руху після відходу Віталія Пономарьова до ЛНЗ.

До Металісту 1925 теж було багато питань, бо амбіції амбіціями, але за результати питати все одно будуть. Команда Бартуловича спочатку їх демонструвала не надто яскраві. Та сама нічия проти Оболоні без голів (0:0), а потім поразка без голів у відповідь на полі Кривбасу (0:2). І це все з атакою "жовто-синіх", яку відзначають за іменами повсякчас. Добре, що в грі проти Олександрії таки вдалось забити після повернення до УПЛ (4:1), а потім і в Кубку здолати "пивоварів", бо інакше мікроклімат можна було б суттєво зіпсувати.

Четвертий тур чемпіонату при цьому ми тримаємо окремо від решти часоряду нашого чемпіонату, бо з цими нововведеннями в Кубку вийшло так, що команди від справ УПЛ відпочивали майже два тижні, а зараз зіграють, а потім знову відпочиватимуть, поки гратимуть збірні. Тож це виходить той самий одноматчевий плейоф на вікенд, що й був Кубок тиждень тому. Усе можливо за таких умов. Але достеменно відомо, що далі в Металіста 1925 та Руху календар буде важким, тож у очній зустрічі бажано було б перемогти.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Младена Бартуловича. Так, на перемогу Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 1.90, тоді як потенційний успіх Руху оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Капінус — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв, Петер, Рашиця.

Рух: Герета — Кітела, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Підгурський, Пастух — Алмазбеков, Фаал, Клайвер.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Металіст 1925 може програти 40 матч в УПЛ.

Рух може здобути 40 перемогу в чемпіонаті.

Харків’яни проведуть 40 домашній матч в УПЛ, але при цьому на власному полі не перемагають три матчі поспіль: дві нічиїх та поразка.

Рух не грає внічию на виїзді п’ять матчів поспіль: три перемоги, дві поразки.

Рух пропускає п’ять матчів поспіль — загалом 10 голів.

25 гол в УПЛ може забити Вячеслав Чурко (Металіст 1925).

Металіст 1925 може не пропустити в 20 матчі чемпіонату.

Рух може зіграти без пропущених 20 матч на виїзді в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались 10 разів. Дві перемоги Металіста 1925 проти трьох у Руху, а ще п’ять матчів завершились унічию. Різниця голів – 9:13. Останній матч — перемога Руху (4:1) в 2024 році на стадіоні Лівий Берег у Києві.

ПОТОЧНА ФОРМА