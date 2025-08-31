Україна

Football.ua за підтримки betking представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 18:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 донецький Шахтар зіграє домашній матч Олександрії.

ШАХТАР — ОЛЕКСАНДРІЯ

НЕДІЛЯ, 31 СЕРПНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Великим літнім завданням команди Арди Турана було потрапляння до основного етапу Ліги Європи УЄФА. Не вийшло. Натомість зуміли пробитись до Ліги конференцій, чому й був присвячений пізній вечір четверга на цьому тижні. Шахтар провів 120 хвилин у Женеві проти місцевого Серветта (2:1), і тепер знову змушений повертатись до України та грати матч внутрішньої першості.

Спочатку взагалі-то планувалось, принаймні — нам би того дуже хотілось, що й Олександрія підходитиме до цієї гри на тлі єврокубкової втоми. Але команда Кирила Нестеренка від цього самоусунулась уже на першому супернику в особі сербського Партизана, а потім за виступами "поліграфів" у решті матчів на старті сезону ми зрозуміли, що це була не просто поразка в єврокубках через силу суперників. "Містян", від "срібного" складу яких залишилась лише приємна згадка, просто не змогли зібрати задля підтримання рівня в новому сезоні.

Олександрія наразі остання в чемпіонаті й "тішити" її може лише те, що ще дві команди поруч не мають здобутих очок на старті кампанії станом на момент початок цього футбольного вікенду. Але хіба то велика втіха? Натомість колектив Нестеренка фактично з нічого отримав "бонус єврокубкового учасника" у вигляді повноцінного вихідного минулого тижня, коли решта клубів грали матчі 1/32 фіналу Кубка України. Тож був шанс перезавантажити команду.

Ніколи не знаєш, чи добре, чи погано те, що команда отримує перепочинок після напруженого старту. Якщо поглянути на останні матчі Шахтаря та кількість травмованих, то стає зрозуміло, що іноді варто й мати перепочинок. У контексті Олександрії, можливо, навпаки, краще було б більше грати, якщо на ідеї Нестеренка таки роблять якусь ставку в цьому сезоні.

А взагалі — минулого сезону на матч з такою афішою очікували з нетерпінням, тоді як зараз буде класична ситуація фаворит – аутсайдер. Навіть з урахуванням того, що в "гірників" буде резервний склад, у чому сумнівів немає взагалі. Ще й перша гра в епосі "без Судакова". А, можливо, і "без Кевіна" також. Трансферне вікно ж не закрито.

За версією betking, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Олександрії оцінюється показником 21.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Азарові — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Назарина — Лукас, Еліас, Швед.

Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Козак, Шостак, Мишньов — Хуссейн, Амарал, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Шахтар проведе 500 домашній матч в УПЛ, у якому може здобути 390 перемогу або зазнати 40 поразки, а також забити 1200 гол у статусі господарів (наступний) або пропустити 300 (також наступний).

Шахтар забиває в домашніх матчах 14 ігор поспіль — 41 м’яч.

Олександрія програла три останніх матчі в чемпіонаті.

Олександрія може провести 70 матч без забитих м’ячів у гостях в УПЛ.

35 гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко, 10 — Кевін, Єгор Назарина (усі — Шахтар), 15 — Дмитро Мишньов (Олександрія).

50 матч у чемпіонаті може провести Денис Шостак (Олександрія).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались 38 разів. 27 перемог Шахтаря проти чотирьох у Олександрії, а ще сім матчів завершились унічию. Різниця голів – 27:4. Останній матч — перемога Шахтаря навесні в Кубку (1:0) на стадіоні Ніка.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

