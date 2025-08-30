Україна
30 серпня 2025, 15:31
Кривбас із дублем Твердохліба обіграв Оболонь
Команда Патріка ван Леувена провалила перший тайм, але після перерви заграла в інший футбол.
Кривбас — Оболонь, фото УПЛ
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Оболонь 2:1
Голи: Твердохліб, 59, 70 (пен.) — Теслюк, 87
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Задерака, Араухо, Твердохліб (Бекавац, 84) — Лін (Я. Шевченко, 83), Парако (Каменський, 65), Мендоза.
Оболонь: Федорівський — Суханов (Є. Пасіч, 46), Семенов, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Чех (Кулаковський, 77), Черненко (Є. Прокопенко, 60) — Нестеренко (Чорний, 72), Устименко (Теслюк, 60).
Попередження: Конате, Твердохліб, Араухо — Чех