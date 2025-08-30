Україна
30 серпня 2025, 17:32
Колос мінімально обіграв Епіцентр та очолив таблицю УПЛ
Прикрий автогол слугував підставою для четвертої поспіль поразки команди Сергія Нагорняка після підвищення в класі.
Колос — Епіцентр, фото ФК Колос
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Епіцентр 1:0
Гол: Григоращук, 64 (авт.)
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 90+3), Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 90+2) — Алефіренко (Кане, 80), Климчук (Третьяков, 79), Гусол (Салабай, 87).
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош (Бендера, 69), Климець — Сіфуентес (Янаков, 77), Миронюк, Запорожець (Є. Демченко, 76), Борячук (Беженар, 69) — Супряга.
Попередження: Козік — Климець