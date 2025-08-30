Україна

Металіст 1925 упевнено обіграв Рух

Іван Федик за ходом гри спробував провести кілька експериментів із складом, але жоден із них не був успішним.

Металіст 1925 — Рух, фото ФК Рух Львів

Металіст 1925 — Рух, фото ФК Рух Львів



Металіст 1925 — Рух 2:0

Голи: Калітвінцев, 26, Петер, 45



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Панченко, 80), Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв, Петер (Мба, 72), Рашиця (Арі, 81).



Рух: Герета — Слюбик (Підгурський, 12), Левицький, Холод — Кітела, Слюсар (Притула, 46), Едсон (Бойко, 73), Лях — Алмазбеков (Клайвер, 46, Касарда, 57), Пастух — Фаал.



Попередження: Холод, Притула, Касарда