Півзахисник Шахтаря в ексклюзивному коментарі Football.ua поділився думками стосовно жеребкування основного етапу Ліги конференцій.

У пʼятницю донецький Шахтар дізнався імена суперників, яким протистоятиме в основному етапі Ліги конференцій. Володар Кубка України цієї осені гратиме із польською Легією, ірландським Шемрок Роверс, хорватською Рієкою, шотландським Абердіном, ісландським Брейдабліком та мальтійським Хамрун Спартанс.

Півзахисник донецького клубу Артем Бондаренко ексклюзивно для Football.ua поділився враженнями від жеребкування.

— Артеме, відбулося жеребкування Ліги конференцій. Шахтар отримав у суперникі Легію, Шемрок Роверс, Абердін, Рієку, Брейдаблік і Хамрун Спартанс. З ким з цих команд ти знайомий, а про кого маєш мінімум інформації?

— З Легією знайомі, бо раніше ми грали на їхньому стадіоні у Варшаві. Рієка не дозволила нам вийти в основний етап Ліги Європи (команда виграла Кубок Хорватії, що дозволило Динамо Загреб, яке посіло друге місце у чемпіонаті, отримати пряму путівку до основного етапу ЛЄ — прим. авт.). І Хамрун Спартанс нам відомий, бо грав з Динамо Київ. Про всіх інших суперників поки мінімум інформації.

— Проти Легіі ви зіграєте номінально домашній матч у Кракові. Попередні матчі кваліфікації у Лізі Європи та Лізі конференцій показали, що тамтешня публіка відноситься до вас із симпатією. Як гадаєш, як розділяться вболівальницькі вподобання краківської публіки у вашому матчі?

— Так, справді, публіка у Кракові досить тепло нас прийняла і вболівальники у цьому місті чудово нас підтримують. Я очікую дуже багато фанатів Легії, тому сподіваюся, що розподіл симпатій на трибунах буде хоча б 50/50.

— А кого б не хотів отримати у суперники перед жеребкуванням, дивлячись на розподіл по кошиках?

— Дивлячись на інших суперників, не хотів би отримати Кристал Пелас.