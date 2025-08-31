Україна

Команда Олега Шандрука вперше забила у ворота суперників у новому сезоні — набрала перші залікові бали, а колектив Віталія Пономарьова вперше пропустив, тому вперше залишився без залікових балів.

У недільній програмі четвертого туру української Прем’єр-ліги було заплановано всього три зустрічі. Перша з них відбувалась у Черкасах та мала явно менш гучну афішу за решту. Утім, місцевому ЛНЗ та рівненському Вересу було не до цього — головною темою дня для цих команд стала можливість набрати залікові бали. Для когось воно взагалі могли бути перші в сезоні, а комусь випала можливість і надалі зберегти за собою реноме колективу, який ще не пропускав у новому розіграші чемпіонату.

Хто є хто в цьому плані для українського вболівальника з досвідом перегляду матчів у поточній кампанії не склало б проблем визначити. Команда Віталія Пономарьова дійсно почала потужно на чолі з новим головним тренером, тоді як "червоно-чорні" продовжували працювати під орудою Олега Шандрука, але разом із тим продовжували й тягнути за собою невдалу серію ще зразка завершення минулого сезону. Ба більше — Верес залишався єдиною командою, який узагалі не забивав голів.

Цікавою виглядала "підводка" до цієї гри. Але протрималась недовго. Уже на третій хвилині Верес уперше забив у цьому розіграші чемпіонату, а ЛНЗ, відповідно, уперше пропустив. Та й хто став автором гола в складі рівнян! Колишній гравець черкаського клубу Віталій Бойко, який ударом злету в центрі штрафного перевів у дальній кут подачу Харатіна з правого флангу. Явно не той початок, на який розраховували господарі, коли побігли вперед від стартового свистка.

Однак у подальшому ЛНЗ усе ж таки домінував у плані атаки. А Верес на межі помилки відбивався від гострих флангових передач суперників. Проте суттєвою проблемою для "бузкових" залишалась реалізація — хиба Беннетта з кількох метрів до воріт під час прострілу з лівого флангу взагалі ризикує долучитись до переліку топ-змарнованих нагод цього туру.

До перерви команда Шандрука в підсумку так і відбігала з одним ударом у площину та відповідно одним ударом узагалі в першому таймі, тоді як у суперників теж був лише один більш-менш влучний постріл, але ще вісім, як здається, були навіть ще більш гострими за нього. І вже коли навіть воротар Горох та захисники не могли б урятувати "червоно-чорних", той самий умовний Беннетт міг виникнути нізвідки й підставитись під удар власного партнера. Трошки хаосу в атаці господарів.

ЛНЗ атакував і після перерви. Багато передач на чужій половині. А от із гольовими моментами більше якось не виходило створювати. Натомість Верес почав огризатись у контратаках, і зрештою на 69 хвилині сміливий ривок Шарая до лівого флангу штрафного завершився прострілом від лицьової на порожні ворота для Ндукве, який перед ударом технічно залишив не при справах Кузика.

Команду Пономарьова такий маневр у виконанні суперників добив остаточно, тому від господарів поля якогось особливого бажання рятувати гру ми не бачили. Натомість побачили ще кілька попереджень від обох сторін, і зрештою Муравський піддався спокусі сфолити проти свіжого Воллі на другу жовту для себе на 81 хвилині, тож "бузкові" ще й догравали в меншості. Узагалі не їхній день.

У наступному турі черкаський ЛНЗ зіграє гостьовий матч проти Олександрії, тоді як рівненський Верес прийматиме Кудрівку.ЛНЗ —0:2Бойко, 3, Ндукве, 69Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дайко, Кузик — Танковський, Дідик (Рябов, 52), Нонікашвілі (Кравчук, 76) — Беннетт, Ассінор (Момо, 52), Ейнел (Проспер, 63).Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Ціпот, Харатін (Кльоц, 64) — Бойко (Чечер, 90+1), Куція (Кучеров, 64), Шарай (Веслі, 80) — Ндукве (Воллі, 80).Попередження: Муравський, Нонікашвілі — Сміян, Харатін, Шарай, Ндукве, Гончаренко, Кучеров