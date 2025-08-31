Україна

Динамо Київ із дублем Буяльського розгромило Полісся

Команда Руслана Ротаня забила швидкий м'яч, але сама ж і вивела себе з гри помилками в обороні.

Динамо Київ — Полісся, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Полісся 4:1

Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 — Йосефі, 7



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Дубінчак, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Яцик, Михайленко (Бражко, 9), Буяльський (Піхальонок, 80) — Волошин, Герреро (Пономаренко, 71), Кабаєв (Ярмоленко, 71).



Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій (Бескоровайний, 65), Михайліченко (Корнійчук, 58) — Андрієвський, Бабенко, Йосефі (Таллес, 58) — Гуцуляк, Гайдучик (Велетень, 58), Назаренко (Філіппов, 73).



Попередження: Біловар, Таллес Коста — Андрієвський, Бабенко, Таллес Коста, Бескоровайний