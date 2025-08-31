Команда Кирила Нестеренка дивом обійшлась без повної торби голів на оновленому газоні Арени Львів.
Шахтар — Олександрія, фото ФК Шахтар Донецьк
31 серпня 2025, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 69-й хвилині Кауан Еліас (Шахтар) не забив пенальті (воротар).
Шахтар:
Шахтар — Олександрія 2:0
Голи: Бондаренко, 25, Педріньйо да Сілва, 37
Різник — Конопля (Вінісіус, 46), Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 90+3), Очеретько, Марлон Гомес (Марлон Сантос, 86) — Аліссон (Цуканов, 90+2), Еліас (Лукас, 83), Педріньйо да Сілва.
Олександрія:
М. Шевченко (Долгий, 46) — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Амарал, Фернандо (Шостак, 61), Мишньов (Козак, 82) — Хуссейн (Жонатан, 61), Кастільйо, Цара (Смирний, 73).
Попередження: Цара, Хуссейн, Беїратче, Жонатан