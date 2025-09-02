Україна

Львівський клуб представив новий комплект екіпірування сезону-2025/26.

Львівський Рух презентував третій комплект ігрової форми на сезон-2025/26. Новинка виконана у рожевих барвах, які символізують початок, нові можливості та надію.

Дизайн екіпірування розроблений італійським брендом Kappa за концепцією агенції Brendari. У клубі зазначили, що рожевий колір відображає молодість, сміливість та яскравість, а сама форма є своєрідним маніфестом віри у те, що кожен день і кожен матч – це новий шанс.

"Цей комплект ми присвячуємо тим, хто робить непомітну, але від цього не менш важливу роботу як на полі, так і за його межами.

Кожен з нас – індивідуальність, що підкреслюється яскравими барвами, але всіх нас об’єднує Рух, і ми рухаємось разом – крізь терни до нових зірок!" – йдеться у повідомленні Руху.