Опорник Динамо емоційно звернувся до колишнього партнера по команді, який перебрався до Жирони.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
03 вересня 2025, 21:24
Центральний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко звернувся до нападника Жирони Владислава Ваната після його переходу з київського клубу.
"Друже, вітаю тебе з переходом у нову команду. Ти на це заслуговуєш. Ти довго до цього йшов, я радий за тебе. Бажаю тобі багато перемог як особистих, так і командних, багато голів.
Сподіваюся, ти станеш новим українським Пічічі в Ла Лізі", – сказав Бражко, – цитує слова півзахисника пресслужба ФК Динамо Київ.
У нинішньому сезоні Владислав Ванат провів 7 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами.