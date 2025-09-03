Україна

Опорник Динамо емоційно звернувся до колишнього партнера по команді, який перебрався до Жирони.

Центральний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко звернувся до нападника Жирони Владислава Ваната після його переходу з київського клубу.

"Друже, вітаю тебе з переходом у нову команду. Ти на це заслуговуєш. Ти довго до цього йшов, я радий за тебе. Бажаю тобі багато перемог як особистих, так і командних, багато голів.

Сподіваюся, ти станеш новим українським Пічічі в Ла Лізі", – сказав Бражко, – цитує слова півзахисника пресслужба ФК Динамо Київ.

У нинішньому сезоні Владислав Ванат провів 7 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами.