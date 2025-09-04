Чемпіонат України на паузі через поєдинки національних команд.
Епіцентр, fcepicentr.com.ua
04 вересня 2025, 15:41
Епіцентр і ЛНЗ проведуть контрольний поєдинок через перерву в чемпіонаті України, передає офіційний сайт клубу з Кам'янця-Подільського.
Колективи Сергія Нагорняка й Віталія Пономарьова зустрінуться в суботу, 6 вересня. Початок спарингу в Києві заплановано на 14:00.
"Трансляція поєдинку не планується", — зазначили в кам'янець-подільському клубі.
У наступному, п'ятому турі УПЛ-2025/26 ЛНЗ гостюватиме в Олександрії (12.09), тоді як Епіцентр — у Руху (13.09).