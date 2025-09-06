Україна

Посилили фланг оборони, де вже грав легіонер.

Київський Лівий Берег, який за підсумками минулого сезону повернувся до Першої ліги після виступів на рівні УПЛ, оголосив про підписання іноземного новачка.

Ганський 24-річний лівий фланговий захисник Ніколас Осей Бонсу долучився до складу "лелек" у якості вільного агента на тлі виступів за молдовський клуб Спартаній упродовж попередньої кампанії.

У минулому сезоні ганець провів 24 матчі, в яких віддав одну результативну передачу.

За Лівий Берег новачок виступатиме під номером "90".