Посилили фланг оборони, де вже грав легіонер.
Ніколас Осей Бонсу, фото ФК Лівий Берег
06 вересня 2025, 12:31
Київський Лівий Берег, який за підсумками минулого сезону повернувся до Першої ліги після виступів на рівні УПЛ, оголосив про підписання іноземного новачка.
Ганський 24-річний лівий фланговий захисник Ніколас Осей Бонсу долучився до складу "лелек" у якості вільного агента на тлі виступів за молдовський клуб Спартаній упродовж попередньої кампанії.
У минулому сезоні ганець провів 24 матчі, в яких віддав одну результативну передачу.
За Лівий Берег новачок виступатиме під номером "90".