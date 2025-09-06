Не зміг відновитись від пошкодження.
Віктор Циганков, Getty Images
06 вересня 2025, 12:51
Український нападник Віктор Циганков ще наприкінці серпня отримав травму в матчі каталонської Жирони проти Вільярреала (0:5), після чого пропустив гру проти андалузької Севільї (0:2), але все одно приїхав до табору нашої національної збірної.
Однак у вересневому циклі 27-річному виконавцю так і не вдасться зіграти.
Матч проти Франції (0:2) він пропустив через відновлення, а вже на наступний день після гри УАФ повідомила про те, що Віктор залишив табір національної команди перед матчем другого туру відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану.
Гра відбудеться 9 вересня, о 21:45.