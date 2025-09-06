Україна

"Червоно-чорні" готуються до майбутнього поєдинку з Кудрівкою в УПЛ.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував результат домашнього товариського матчу проти львівського Руху (2:2).

Спеціаліст зазначив, що головною метою "червоно-чорних" було покращення фізичного стану.

"Вчора під навантаженням хлопці працювали і сьогодні — ігровий день. Відповідні і тактичні задачі ставили на цей спаринг. Ми перевірили сьогодні дві ігрові схеми. Отримали корисну інформацію для підготовки до матчу з Кудрівкою. У нас є певні проблеми, які потрібно вирішити.

В нас є розпланований тренувальний цикл, де ми приділяємо увагу і обороні, і атаці. Тому вже після завтрашнього вихідного із понеділка ми безпосередньо розпочнемо роботу над цими проблемними моментами.

Щодо Кудрівки — можу сказати тільки хороші слова. Команда вийшла з Першої ліги у Прем'єр-лігу і має в своєму активі вже більшу кількість балів, аніж ми. Тому, з повагою ставимося до цього суперника. Хоча, звісно, ми маємо власні амбіції, розуміємо свою силу і готуємося спокійно та впевнено до цього матчу", — цитує Шандрука офіційний сайт рівненського Вереса.

Протистояння в рамках п'ятого туру УПЛ-2025/26 Верес — Кудрівка відбудеться в п'ятницю, 12 вересня, розпочавшись о 18:00.