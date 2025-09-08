Україна

Не вистачає тільки Дембеле та Вітіньї.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань висловився про амбіції житомирського клубу.

"В першу чергу, нам дуже хочеться бути на одному рівні з командами Ліги чемпіонів, ми до цього прагнемо, це найголовніше.

Хотів би зіграти з ПСЖ, командою яка на сьогодні є найсильнішою а Європі. Вона виграла Лігу чемпіонів, вона грає в той футбол, який сьогодні є вітриною, тому ми до цього також прагнемо.

Коли ти граєш з такими командами, ти зростаєш. Я впевнений, що ці 2 матчі з Фіорентиною дали нам дуже багато досвіду на майбутнє, 100 відсотків, тому що в таких матчах ти зростаєш.

Нехай цей результат на сьогодні невдалий, але я впевнений, що ми зросли – в психологічному плані та ігровому. На жаль, поки що у нас менталітет не на належному рівні, тому що впевненість дуже багато дає.

Якщо порівняти навіть ці два матчі з Фіорентиною. Програючи 0:3 після 1-ї гри, вийти на матч-відповіді налаштованими й вірити в те, що це можна змінити – насправді так і було. Я бачив, як у хлопців горіли очі, як вони вірили в це...

І як потім після пропущеного голу це все змінилося – це, на жаль, наш менталітет. Тому я хотів би якраз, щоб цей менталітет у нас змінився на те, щоб ми були більш впевнені в своїх силах і більше вірили в себе", – сказав Ротань.