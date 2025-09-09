Вісім протистоянь розподілили на чотири дні.
Гравці Кривбасу, fckryvbas.com
09 вересня 2025, 17:52
Офіційний сайт української Прем'єр-ліги повідомив про затвердження дат і часу початку матчів сьомого туру в сезоні-2025/26.
У п'ятницю, 26 вересня, Кудрівка прийматиме Епіцентр на Оболонь-Арені в Києві. Саме цим протистоянням буде відкрито черговий тур. Завершиться він у понеділок, 29 вересня, матчем Верес — Полісся на стадіоні Авангард у Рівному.
Розклад сьомого туру УПЛ-2025/26
П'ятниця, 26 вересня
18:00. Кудрівка — Епіцентр
Субота, 27 вересня
13:00. Олександрія — Полтава
15:30. Зоря — Оболонь
18:00. Карпати — Динамо
Неділя, 28 вересня
13:00. ЛНЗ — Кривбас
15:30. Металіст 1925 — Колос
18:00. Рух — Шахтар
Понеділок, 29 вересня
18:00. Верес — Полісся