Вісім протистоянь розподілили на чотири дні.

Офіційний сайт української Прем'єр-ліги повідомив про затвердження дат і часу початку матчів сьомого туру в сезоні-2025/26.

У п'ятницю, 26 вересня, Кудрівка прийматиме Епіцентр на Оболонь-Арені в Києві. Саме цим протистоянням буде відкрито черговий тур. Завершиться він у понеділок, 29 вересня, матчем Верес — Полісся на стадіоні Авангард у Рівному.

Розклад сьомого туру УПЛ-2025/26

П'ятниця, 26 вересня

18:00. Кудрівка — Епіцентр

Субота, 27 вересня

13:00. Олександрія — Полтава

15:30. Зоря — Оболонь

18:00. Карпати — Динамо

Неділя, 28 вересня

13:00. ЛНЗ — Кривбас

15:30. Металіст 1925 — Колос

18:00. Рух — Шахтар

Понеділок, 29 вересня

18:00. Верес — Полісся