Україна

Чергове київське дербі відбудеться наступної суботи, 13 вересня.

Воротар Оболоні Назарій Федорівський висловився щодо майбутнього домашнього матчу проти Динамо й травми його колеги за позицією Дениса Марченка.

Столичні клуби зустрінуться в рамках п'ятого туру УПЛ-2025/26.

"Це чудовий матч. Такий поєдинок очікують по півроку. Буде неймовірна атмосфера, і я запрошую кожного прийти та підтримати нас у цій грі.

У нас був дуже важкий виїзд у Кривий Ріг, але після повернення в Київ ми мали трохи часу відпочити. На минулих вихідних зіграли товариський матч з Металістом 1925. Я вважаю, ми його провели добре, хоча й не реалізували свої моменти. Загалом команда готується до наступного матчу з максимальною концентрацією.

Марченко? Дуже не вистачає його. Я і Вадим Сташків справді сумуємо за Денисом. Я вже другий сезон поруч із ним, тому відчуваю цю втрату особливо гостро. Але знаю, що його стан покращується, і десь через півтора-два місяці ми зможемо знову побачити його на полі", — цитує 29-річного українця офіційний сайт Оболоні.

Нагадаємо, протистояння Оболонь — Динамо відбудеться в суботу, 13 вересня, розпочавшись о 15:30.