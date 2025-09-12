Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 15:30.

У рамках п’ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Олександрії зіграє домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ЛНЗ

П’ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ, 15:30. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

За час міжнародної перерви змін на тренерському містку Олександрії так і не відбулось — Кирило Нестеренко продовжує працювати на чолі команди. Хоча початок його діяльності в плані результатів виглядає насправді кепсько. Олександрія банально не може зачепитись навіть за нічию вже вісім матчів поспіль, якщо враховувати ще й контрольні матчі на зборах. І оскільки ми говоримо про психологію команди, то навіть такі ігри без особливого статусу щось та й важать у житті футболістів.

При цьому суперники в "поліграфів" були доволі помірного рівня складності, за винятком донецького Шахтаря в останньому турі перед початком міжнародної перерви — там усе було зрозуміло ще до початку гри (0:2). А от програвати Кудрівці (1:3), Оболоні (0:1) та Металісту 1925 (1:4) команда Нестеренка навряд чи планувала перед стартом сезону. А тепер у неї починається шалена осінь, де навіть домашня гра проти СК Полтава виглядає загрозливо, не кажучи вже про спарену дуель із Динамо в Кубку України та чемпіонаті наступного тижня.

Але хто сказав при цьому, що в ЛНЗ життя буде легше? Віталію Пономарьову жереб підібрав доволі цікавих суперників на старті сезону для того, щоб як слід розігнатись та випробувати себе на чолі нового колективу, і він цей період подолав майже бездоганно. Злам стався якраз у останній грі проти рівненського Вереса на власному полі (0:2), і тоді найбільш сумним для "бузкових" був той факт, що вони до цього жодного разу не пропускали навіть від команд калібру Зорі (0:0) та Полісся (2:0), а суперники при цьому не забивали в жодному матчі чемпіонату. Але УПЛ — це УПЛ, тож тут усе можливо.

У ЛНЗ узагалі непомітно проблем, які притаманні Олександрії станом на зараз, бо тренер начебто й змінився, але кадрової революції помітної не відбулось. Навпаки — продовжується переманювання старих кадрів Руху, і тепер Євгеній Пастух також працює під орудою свого добре знайомого тренера. Проте головна зірка все та сама — Мухаррем Яшарі, але він грав за збірну Косово 120 хвилин за останній тиждень, тож навряд чи його варто очікувати одразу в стартовому складі. Пастуха, за великим рахунком, для цього й купляли.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Амарал, Фернандо, Мишньов — Хуссейн, Кастільйо, Цара.

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Горін, Дайко, Кузик — Танковський, Дідик, Нонікашвілі — Беннетт, Ассінор, Проспер.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Олександрія проведе 380 матч в УПЛ та може зазнати 140 поразки в чемпіонаті.

ЛНЗ може виграти 10 гостьовий матч в УПЛ або 20 раз зіграти внічию в чемпіонаті.

ЛНЗ не програє на виїзді п’ять матчів УПЛ поспіль: перемога та чотири нічиїх.

Олександрія програє в чемпіонаті чотири гри поспіль.

Віталій Пономарьов проведе 40 гостьовий матч у чемпіонаті в якості тренера.

Олег Горін (ЛНЗ) може провести 50 матч в УПЛ.

Дмитро Мишньов (Олександрія) може забити 15 гол у чемпіонаті.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались чотири рази. По одній перемозі та дві нічиїх. Різниця голів – 4:3. Останній матч — нічия в грудні минулого року на цій самій арені (1:1).

ПОТОЧНА ФОРМА