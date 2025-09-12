Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках п’ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 рівненський Верес зіграє домашній матч проти Кудрівки.

ВЕРЕС — КУДРІВКА

П’ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Олега Шандрука тривалий час перебувала в кризі результатів. І якщо наприкінці сезону все було прозоро — як тільки "червоно-чорні" забезпечили собі місце в УПЛ, то суттєво знизили планку вимог, то на початку нової кампанії це вже було не надто обачним. Так, суперників рівня Динамо (0:1) та Шахтаря (0:2) отримати на старті ніхто б не мав особливого бажання, проте ключовим показником тут була поразка в гостях у СК Полтави (0:1).

Але після цього був успішний матч Кубка України проти Коростеня (4:0) та черкаського ЛНЗ (2:0) у чемпіонаті, тож свою гру рівненці таки почали віднаходити. Суттєва відмінність актуального Вереса від команди зразка минулого сезону полягає в докорінній зміні гравців на вістрі атаки. Звідси й результат — жодного гола в стартових трьох матчах нової кампанії. І було лише питанням часу та витримки нервів власників, коли Шандрук зможе побудувати щось нове та цікаве. Здається, йому це починає вдаватись.

Але цього разу Вересу буде протистояти надзвичайно цікавий суперник. Кудрівка з Чернігівської області — це щось. Ще кілька таких яскравих матчів на Оболонь-Арені, номінально домашніх для команди Василя Баранова, і на столичний колектив почнуть ходити менше, аніж на приїжджих гостей. Так, це досі всього лишень дебютант "елітної" першості, але в його простому на перший погляд футболі чи не кожен уболівальник знаходить щось романтичне.

А ще у Кудрівки доволі цікавий календар на цю осінь, коли суперники будуть за шаховим порядком чергуватись на тих, де можна очікувати на максимум здобутих очок, і тих, проти кого це буде на межі із черговою сенсацією для цього клубу. Верес, напевно, належить до переліку перших, тоді як Полісся в наступному турі буде вже серйозним випробуванням. Утім, кадрове підсилення на завісу трансферного вікна Баранов таки отримав у вигляді Раймонда Овусу з Металіста 1925 в напад, хоча в нього там і так грає один із найбільш продуктивних форвардів нового сезону Лєгостаєв. Проте глибина складу зайвою не буде. Кому, як не Вересу, про це має бути відомо.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Ціпот, Харатін — Бойко, Куція, Шарай — Ндукве.

Кудрівка: Яшков — Морозко, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Думанюк — О. Козак, Сторчоус, Рогозинський — Лєгостаєв.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Верес не перемагав удома чотири останніх матчі чемпіонату: нічия та три поразки.

Верес на власному полі не забиває голів 180 хвилин поспіль.

Кудрівка забивала та пропускала у всіх своїх матчах в УПЛ.

Андрій Тотовицький може забити 35 гол у чемпіонаті, Дмитро Коркішко (обидва — Кудрівка) — 15, Дмитро Кльоц (Верес) — 10.

Верес може зіграти внічию в десятому домашньому матчі УПЛ за каденції Шандрука.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались в офіційних матчах.

ПОТОЧНА ФОРМА