Україна

Бразильця підтримали понад 50% уболівальників.

Офіційний сайт донецького Шахтаря підбив підсумки голосування за найкращого гравця клубу в серпні 2025 року.

За центрального нападника Кауана Еліаса проголосувала більшість респондентів, а саме 4780 (53%). Далі в рейтингу розташувалися Педріньйо (1540), Юхим Конопля (1444) і Валерій Бондар (1216).

Для 19-річного бразильця це перша подібна індивідуальна нагорода. Протягом місяця, що минув, гравець відзначився трьома голами та одним асистом у восьми матчах "гірників".

Саме його результативний удар і гольова передача допомогли клубу з Донецька дістатися основного етапу Ліги конференцій.

Зазначимо, що в суботу, 13 вересня, Шахтар гостюватиме в Металіста 1925. Поєдинок п'ятого туру УПЛ-2025/26 проходитиме в Житомирі й розпочнеться о 18:00.