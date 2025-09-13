Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 13 вересня та розпочнеться о 15:30.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 відбудеться столичне дербі, в якому Оболонь прийме київське Динамо.

ОБОЛОНЬ — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Столична Оболонь попри зміну головного тренера та всі скептичні прогнози аналітиків досить непогано розпочала новий сезон. "Пивовари" і так завжди відзначалися бойовим характером, але схоже з приходом Олександра Антоненка і гра команди виглядає солідніше, про що і говорять результати, які є головним критерієм роботи.

Після чотирьох турів Оболонь набрала сім очок. "Пивовари" розпочали сезон з нулів проти Металіста 1925, після чого здобули перемоги над Олександрією та Рухом. Проте останні два матчі змушують трохи замислитися — спершу була поразка від Металіста 1925 (0:2) у Кубку України, після чого були коментарі про головний пріоритет на УПЛ, де відбулася поразка від Кривбасу (1:2).

Також хочеться наголосити на результативності захисника Сергія Суханова, який вже встиг вразити всіх своїми дальніми ударами, які вже кілька разів принесли команді залікові очки. "Біло-синім" точно варто придивитися до цього гравця, бо саме з опорної зони у ворота Динамо часто залітають м'ячі від суперників.

Поки результати Оболоні вселяють віру вболівальників у те, що команда хоча б не розраховує знову проходити стикові матчі за збереження місця в УПЛ, але поки що, безумовно, говорити про щось конкретне – зарано.

Київське Динамо у свою чергу розпочало новий сезон в УПЛ по чемпіонськи — чотири матчі, 12 набраних очок та одноосібне лідерство у турнірній таблиці. Якщо не дивитися на єврокубки, то здається і причепитися нема до чого, з точки зору результатів.

У першому турі команда Олександра Шовковського мінімально обіграла Верес (1:0), після чого розгромила Рух (5:1), Епіцентр (4:1) та Полісся (4:1). Як бачимо, суперники досить різні, але кияни практично ніде не відчували сильного опору і без особливих труднощів використовували свої численні моменти.

Традиційно Динамо під час міжнародної паузи відправило багатьох гравців до національних команд, тому у них буде менше часу на відновлення. Також поки Динамо заповнювало паузу спарингом з друголіговим Лісне (4:0), у ЗМІ вирували, прямо скажемо, неприємні новини про роботу на трансферному ринку.

Проте почнемо з приємного для українського футболу – форвард Владислав Ванат вирушив до Жирони, де став одноклубником Віктора Циганкова і вже готується підкорювати серця іспанських фанатів. Також Динамо підписало контракти з вінгером Шолою Огуданою (Фламенгу), та захсниками Василем Буртником (Нива) і Аліу Тіаре (Гавр).

Крім них було підписання форварда Владислава Бленуце з Університаті і ось з ним стався скандал, про який уже було сказано багато, тому не поглиблюватимемося і подивимося, як ситуація розвиватиметься далі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов — Черненко, Чех, Слободян — Устименко, Нестеренко.

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв — Бражко, Яцик, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Герреро.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- динамівці проведуть 1000 матч в історії чемпіонату України (без врахування технічної перемоги), в тому числі 500 гостьовий матч;

- Оболонь може зазнати 30 поразки в УПЛ;

- безпрограшна серія Динамо триває в чемпіонаті 36 матчів: 26 перемог та десять нічиїх, а на чужому полі — 19 ігор: 13 перемог та шість нічиїх;

- безпрограшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває в чемпіонаті п'ять матчів: три перемоги та дві нічиї;

- 115 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 35 — Олександр Караваєв, 25 — Олександр Піхальонок, 10 — Олександр Яцик (усі — Динамо);

- Віталій Буяльський може провести 70 матч на топ-рівні в статусі капітана Динамо;

- 50 матч в УПЛ може провести Євгеній Шевченко (Оболонь).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

