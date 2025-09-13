Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 13 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі харківський Металіст 1925 прийматиме донецький Шахтар.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 18:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Металіст 1925 після серії з трьох перемог у всіх турнірах сподіватиметься дати бій одному з двох головних фаворитів у боротьбі за чемпіонство. Незадовго до паузи, пов'язаної з матчами національних команд, а саме наприкінці серпня, харків'яни з голом і асистом Владислава Калітвінцева у номінально домашньому протистоянні завдали поразки львівському Руху (2:0).

Активна робота Металіста 1925 на трансферному ринку протягом літа починає приносити йому все більше користі. Так, придбаний у тиранського Динамо Сіті Петер Ітодо відзначився голом як у кубковому поєдинку з Оболонню (2:0), так і вищезгаданому матчі проти "жовто-чорних". Без чергових успіхів новачків сьогодні ввечері харків'янам буде значно складніше здобути залікові бали.

Шахтар навряд чи піде на компроміс, маючи намір покращити вже солідну історію очних зустрічей із цим суперником. Після виходу до основного етапу Ліги конференцій у напруженій боротьбі з женевським Серветтом, "1+1" від Педріньйо допомогли донеччанам впоратися з Олександрією (2:0) у Львові. Варто зауважити, що матчі збірних могли вдарити по фізичній готовності значної кількості гравців.

Тим не менш, навіть так донеччани цілком спроможні досягнути бажаного результату в суботній дуелі з харків'янами. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Металіста 1925 оцінюється показником 8.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний — Гаджиєв, Калітвінцев, Литвиненко, Рашиця — Ітодо

Шахтар: Різник — В. Тобіас, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — Очеретько — Аліссон, Бондаренко, М. Гомес, Педріньйо — К. Еліас

ЦІКАВІ ФАКТИ

Шахтар проведе 1000-й матч в історії Чемпіонату України (без врахування технічних перемог).

Металіст 1925 може зазнати 40-ї поразки або здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває 9 ігор: 5 перемог та 4 нічиї, а на полях суперників — 11 ігор: 7 перемог та 4 нічиї.

50-й "сухий" матч в Чемпіонаті може провести Металіст 1925.

35-й гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко (Шахтар), 25-й — Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925), 10-й — Єгор Назарина (Шахтар).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА