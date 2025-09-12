Україна

Це була лише перша перемога чинного "срібного" призера УПЛ у новому сезоні.

Міжнародна перерва це річ, яка й досі залишається важливою у футбольному календарі, але рано чи пізно вона добігає до свого завершення. І знову на авансцену повертається футбол у національних першостях, і, зокрема, в українській Прем’єр-лізі ми підійшли до початку п’ятого туру. Його на полі стадіону Ніка відкривали власним протистоянням Олександрія та черкаський ЛНЗ.

Господарі поля при цьому тягнули за собою серію з програних матчів ще від самого початку сезону, тоді як гості майже місяць обходились без поразок, аж допоки не зустрілись із рівненським Вересом у останній день літа та зрештою пропустили свої перші голи й закономірно поступились (0:2). Виправляти цей недолік та повертатись до переможної ходи команда Віталія Пономарьова планувала саме в звітному протистоянні, тоді як підопічним Кирила Нестеренка варто було б хоч із чогось починати.

"Поліграфи" в підсумку почали цей поєдинок із грубої гри проти суперників та швидко отримали два попередження для Боля та Кулакова. А також момент від Ассінора, який не влучив із непоганої позиції в центрі штрафного по чужих воротах. Утім, на відміну від попередніх матчів, на цьому Олександрія не втратила рівновагу, а вже на 12 хвилині взагалі відзначилась голом у чужих воротах. Сталось це через помилку Нонікашвілі, який на правому фланзі оборони необачно скинув м’яч назад до власного штрафного, чим скористався Цара.

Албанський нападник господарів поля в підсумку взагалі став найкращим гравцем матчу загалом із великим запасом, бо без його участі жодна атака команди Нестеренка не обходилась у принципі. А ще Олександрія цю гру зрештою виграла, про що говоримо, забігаючи наперед, хоча ситуація з приводу цього питання залишалась неоднозначною до останнього.

Бо на 32 хвилині ЛНЗ, який на той момент перехопив ініціативу, зумів відігратись, коли Беїратче програв боротьбу за закидання Ассінору на лівому фланзі власного штрафного й дозволив супернику пробити в дальній кут. Нападник "бузкових" потім ще неодноразово залишав у дурнях своїх опонентів, однак із реалізацією в нього, а ще більше — у Нонікашвілі, було все дуже погано цього дня.

А Олександрія тим часом користалась тим мінімумом атак, який у неї був. Уже на 55 хвилині Цару до лівого флангу контратаки запустив Шостак, після чого легіонер змістився до зони перед штрафним з ударом під дальню стійку. Гості прогнозовано побігли відіграватись, але своїми моментами в підсумку не скористались, а під завісу гри розкрились настільки, що команді Нестеренка двічі вдалось піймати їх на контратаках. Шостак самотужки та Жонатан із передачі Булеци розкривали лівий фланг оброни гостей, і в підсумку позитивний гольовий баланс колективу Пономарьова перестав існувати як явище. Так само, як і серія поразок Олександрії.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в київського Динамо, тоді як посеред тижня прийматиме столичний колектив у рамках Кубка України, тоді як черкаський ЛНЗ поїде на кубковий матч у гості до харківського Металіста, тоді як вихідними прийматиме львівський Рух.— ЛНЗ 4:1Цара, 12, 55, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 — Ассінор, 32Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков (Ндіка, 83) — Шостак, Фернандо (Смирний, 79), Мишньов (Булеца, 79) — Козак (Жонатан, 71), Кулаков (Кастільйо, 71), Цара.Ледвій — Г. Пасіч, Дайко, Дідик, Кузик — Танковський (Пастух, 60), Нонікашвілі (Кравчук, 86), Яшарі — Ейнел, Ассінор, Беннетт (Проспер, 61).Попередження: Боль, Кулаков, Огарков — Дайк, Пасіч