Команда Олега Шандрука здобула другу перемогу поспіль на тлі невдалого початку сезону.
Верес — Кудрівка, фото УПЛ
12 вересня 2025, 20:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Кудрівка 2:0
Голи: Бойко, 7, Сміян, 52
Верес: Горох — Стамуліс (Протасевич, 90+3), Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай (Кльоц, 89), Куція (Кучеров, 65), Бойко (Нонго, 89), Веслі (Корнійчук, 65) — Ндукве.
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Шаповал, Мельничук (Козак, 46) — Лосенко (Литовченко, 80), Сторчоус, Думанюк (Нагнойний, 46) — Морозко (Коркішко, 69), Безбородько (Фрімпонг, 69), Рогозинський.
Попередження: Нагнойний, Гусєв
На 56-й хвилині був вилучений Денис Ндукве (Верес) (неспортивна поведінка).