Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 14 вересня, розпочавшись о 22:00.

У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 Барселона на скромному стадіоні прийме Валенсію.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[5] БАРСЕЛОНА — ВАЛЕНСІЯ [9]

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СТАДІОН ЙОХАНА КРОЙФА, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГІЛЬЄРМО КУАДРА ФЕРНАНДЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спочатку цей матч чемпіонату Іспанії був запланований на відкриття оновленого стадіону Камп Ноу, але дату повернення знову було перенесено, і тепер гра пройде на скромному стадіоні імені Йохана Кройфа, що вміщує лише 6000 осіб.

На цьому стадіоні зазвичай грають друга та жіноча команди Барселони, а в неділю відбудеться історична подія, оскільки стадіон Кройфа стане майданчиком із найменшою місткістю для проведення матчу Ла Ліги.

Однак Барселоні варто відкинути всі відволікаючі чинники, оскільки команда Ганса-Дітера Фліка прагне повернутися на переможний шлях після досадної нічиєї з Райо Вальєкано (1:1) перед міжнародною перервою.

Чинні чемпіони виграли перші два матчі сезону проти Мальорки та Леванте, забивши шість голів, проте проти останнього їм довелося проявити себе на повну, оскільки їм довелося відіграватися, програваючи два м'ячі, у той час як "блаугранас" були далекі від своєї кращої форми проти Райо.

Сім очок, набраних у трьох матчах, дозволяють їм посідати п'яте місце у чемпіонаті, відстаючи на два очки від лідера Реала, у якого в суботу буде шанс збільшити відрив до п'яти балів.

Потім увага Барселони перейде на Лігу чемпіонів: каталонська команда має розпочати основний етап виїзним матчем з Ньюкаслом, який пройде 18 вересня.

Тим часом Валенсія розпочала свою кампанію в Ла Лізі з нічиєї проти Сосьєдада, а потім мінімально поступилася Осасуні. Проте в останньому матчі "Лос Че" продемонстрували відмінну гру, обігравши Хетафе (3:0) на рідній Местальї, і набрали чотири очки у трьох матчах, що дає "кажанам" дев'яте місце в таблиці.

Команда Карлоса Корберана минулого сезону посіла 12 місце в Ла Лізі, так що цього сезону є всі можливості для покращення, а напружене літнє трансферне вікно дозволило їм придбати відразу вісім новачків.

Валенсія змогла виграти лише 59 з 230 попередніх матчів проти Барселони у всіх турнірах, а в кожному з останніх чотирьох ігор "кажани" програвали, пропустивши при цьому 18 голів. У аналогічному матчі минулого сезону Барселона розгромила Валенсію (7:1), а "кажанам" не вдавалося обіграти каталонський гранд на виїзді у чемпіонаті Іспанії з квітня 2016 року.

За версією букмекерів, фаворитами є підопічні Фліка. Так, на перемогу гоcподарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.28, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 9.28. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 6.2.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Ж. Гарсія — Мартін, Кубарсі, Е. Гарсія, Кунде — Касадо, Педрі — Рафінья, Ольмо, Лопес — Торрес.

Валенсія: Агірресабала — Копете, Діакабі, Таррега — Гая, Сантамарія, Герра, Фулькьє — Ріоха, Лопес — Данжума.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА